https://ria.ru/20230712/nato-1883661755.html

Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ

Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023

Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ

Расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы, это будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:34

2023-07-12T08:34

2023-07-12T08:47

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

джо байден

джейк салливан

швеция

финляндия

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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы, это будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности, пишет в среду китайское издание China Daily.Автор статьи отмечает, что НАТО, являясь "наследием холодной войны", часто провоцирует региональную напряженность и конфликты по всему миру, и продолжает вести переговоры о приеме новых членов в альянс, нарушая данное России обещание не расширяться на восток.Российско-украинский конфликт, как отмечается в статье, является следствием "непрекращающихся усилий НАТО по сокращению стратегического пространства России"."Вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменило европейский политический и геополитический ландшафт и будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности", - говорится в статье.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.Вступление Финляндии в НАТО и приближающееся членство Швеции, по словам автора, означают конец военного нейтралитета для некоторых стран, конец "холодного мира" в Балтийском регионе."Это также означает усиление конфронтации между ЕС и Россией, что приведет к дальнейшей фрагментации континента", - говорится в тексте.По мнению автора, вступление Финляндии и предстоящее вступление Швеции в НАТО также будут стимулировать альянс к дальнейшему расширению на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион."Это не сулит ничего хорошего ни Европе, ни Евразии, ни Азиатско-Тихоокеанскому региону и может привести к усилению противостояния и конфликтов в регионе", - резюмирует автор.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230712/gosduma-1883654421.html

https://ria.ru/20230712/krym-1883654733.html

украина

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, джо байден, джейк салливан, швеция, финляндия, евросоюз