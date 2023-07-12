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Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
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08:34 12.07.2023 (обновлено: 08:47 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/nato-1883661755.html
Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ
Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ
Расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы, это будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:34
2023-07-12T08:47
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
джо байден
джейк салливан
швеция
финляндия
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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы, это будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности, пишет в среду китайское издание China Daily.Автор статьи отмечает, что НАТО, являясь "наследием холодной войны", часто провоцирует региональную напряженность и конфликты по всему миру, и продолжает вести переговоры о приеме новых членов в альянс, нарушая данное России обещание не расширяться на восток.Российско-украинский конфликт, как отмечается в статье, является следствием "непрекращающихся усилий НАТО по сокращению стратегического пространства России"."Вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменило европейский политический и геополитический ландшафт и будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности", - говорится в статье.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.Вступление Финляндии в НАТО и приближающееся членство Швеции, по словам автора, означают конец военного нейтралитета для некоторых стран, конец "холодного мира" в Балтийском регионе."Это также означает усиление конфронтации между ЕС и Россией, что приведет к дальнейшей фрагментации континента", - говорится в тексте.По мнению автора, вступление Финляндии и предстоящее вступление Швеции в НАТО также будут стимулировать альянс к дальнейшему расширению на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион."Это не сулит ничего хорошего ни Европе, ни Евразии, ни Азиатско-Тихоокеанскому региону и может привести к усилению противостояния и конфликтов в регионе", - резюмирует автор.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230712/gosduma-1883654421.html
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швеция
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, джо байден, джейк салливан, швеция, финляндия, евросоюз
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Джо Байден, Джейк Салливан, Швеция, Финляндия, Евросоюз
Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ

China Daily: расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы, это будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности, пишет в среду китайское издание China Daily.
Автор статьи отмечает, что НАТО, являясь "наследием холодной войны", часто провоцирует региональную напряженность и конфликты по всему миру, и продолжает вести переговоры о приеме новых членов в альянс, нарушая данное России обещание не расширяться на восток.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В Госдуме предъявили встречные требования к НАТО
Вчера, 06:31
Российско-украинский конфликт, как отмечается в статье, является следствием "непрекращающихся усилий НАТО по сокращению стратегического пространства России".
"Вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменило европейский политический и геополитический ландшафт и будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности", - говорится в статье.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
Вступление Финляндии в НАТО и приближающееся членство Швеции, по словам автора, означают конец военного нейтралитета для некоторых стран, конец "холодного мира" в Балтийском регионе.
"Это также означает усиление конфронтации между ЕС и Россией, что приведет к дальнейшей фрагментации континента", - говорится в тексте.
По мнению автора, вступление Финляндии и предстоящее вступление Швеции в НАТО также будут стимулировать альянс к дальнейшему расширению на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион.
"Это не сулит ничего хорошего ни Европе, ни Евразии, ни Азиатско-Тихоокеанскому региону и может привести к усилению противостояния и конфликтов в регионе", - резюмирует автор.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании НАТО
Вчера, 06:38
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОДжо БайденДжейк СалливанШвецияФинляндияЕвросоюз
 
 
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