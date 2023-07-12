Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ
China Daily: расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы
© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы, это будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности, пишет в среду китайское издание China Daily.
Автор статьи отмечает, что НАТО, являясь "наследием холодной войны", часто провоцирует региональную напряженность и конфликты по всему миру, и продолжает вести переговоры о приеме новых членов в альянс, нарушая данное России обещание не расширяться на восток.
Российско-украинский конфликт, как отмечается в статье, является следствием "непрекращающихся усилий НАТО по сокращению стратегического пространства России".
"Вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменило европейский политический и геополитический ландшафт и будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности", - говорится в статье.
Вступление Финляндии в НАТО и приближающееся членство Швеции, по словам автора, означают конец военного нейтралитета для некоторых стран, конец "холодного мира" в Балтийском регионе.
"Это также означает усиление конфронтации между ЕС и Россией, что приведет к дальнейшей фрагментации континента", - говорится в тексте.
По мнению автора, вступление Финляндии и предстоящее вступление Швеции в НАТО также будут стимулировать альянс к дальнейшему расширению на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион.
"Это не сулит ничего хорошего ни Европе, ни Евразии, ни Азиатско-Тихоокеанскому региону и может привести к усилению противостояния и конфликтов в регионе", - резюмирует автор.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.