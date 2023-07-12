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Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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19:35 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/makron-1883840237.html
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на обвинения Тегерана западными странами в якобы поставках России БПЛА и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:35
2023-07-12T19:35
в мире
иран
эммануэль макрон
нато
twitter
хосейн амир абдоллахиан
россия
тегеран (город)
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ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на обвинения Тегерана западными странами в якобы поставках России БПЛА и дестабилизации ситуации в мире. Накануне страны НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе призвали Иран прекратить "военную поддержку России", а также высказали обеспокоенность в связи с якобы "злонамеренными действиями Ирана на территории союзников" альянса. "Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой. Мы хотим иметь возможность продолжить продвигаться по вопросам как распространения ядерного оружия, так и региональной стабильности, чтобы достичь ощутимых результатов со стороны иранцев", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter. Заявление французского лидера прозвучало в ответ на вопрос о том, означают ли многочисленные обвинения в адрес Ирана то, что Тегеран стал противником НАТО. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883615036.html
https://ria.ru/20230705/iran-1882444030.html
иран
россия
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в мире, иран, эммануэль макрон, нато, twitter, хосейн амир абдоллахиан, россия, тегеран (город), цены на нефть
В мире, Иран, Эммануэль Макрон, НАТО, Twitter, Хосейн Амир Абдоллахиан, Россия, Тегеран (город), Цены на нефть
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО

Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО на фоне обвинений в якобы поставке России оружия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на обвинения Тегерана западными странами в якобы поставках России БПЛА и дестабилизации ситуации в мире.
Накануне страны НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе призвали Иран прекратить "военную поддержку России", а также высказали обеспокоенность в связи с якобы "злонамеренными действиями Ирана на территории союзников" альянса.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В НАТО призвали Иран прекратить "поддержку" России
11 июля, 19:44
"Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой. Мы хотим иметь возможность продолжить продвигаться по вопросам как распространения ядерного оружия, так и региональной стабильности, чтобы достичь ощутимых результатов со стороны иранцев", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter.
Заявление французского лидера прозвучало в ответ на вопрос о том, означают ли многочисленные обвинения в адрес Ирана то, что Тегеран стал противником НАТО.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу
5 июля, 18:56
 
В миреИранЭммануэль МакронНАТОTwitterХосейн Амир АбдоллахианРоссияТегеран (город)Цены на нефть
 
 
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