https://ria.ru/20230712/makron-1883840237.html
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на обвинения Тегерана западными странами в якобы поставках России БПЛА и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:35
2023-07-12T19:35
2023-07-12T19:35
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ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на обвинения Тегерана западными странами в якобы поставках России БПЛА и дестабилизации ситуации в мире. Накануне страны НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе призвали Иран прекратить "военную поддержку России", а также высказали обеспокоенность в связи с якобы "злонамеренными действиями Ирана на территории союзников" альянса. "Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой. Мы хотим иметь возможность продолжить продвигаться по вопросам как распространения ядерного оружия, так и региональной стабильности, чтобы достичь ощутимых результатов со стороны иранцев", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter. Заявление французского лидера прозвучало в ответ на вопрос о том, означают ли многочисленные обвинения в адрес Ирана то, что Тегеран стал противником НАТО. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883615036.html
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в мире, иран, эммануэль макрон, нато, twitter, хосейн амир абдоллахиан, россия, тегеран (город), цены на нефть
В мире, Иран, Эммануэль Макрон, НАТО, Twitter, Хосейн Амир Абдоллахиан, Россия, Тегеран (город), Цены на нефть
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО на фоне обвинений в якобы поставке России оружия