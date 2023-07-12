https://ria.ru/20230712/makron-1883840237.html

Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО

Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на обвинения Тегерана западными странами в якобы поставках России БПЛА и... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:35

2023-07-12T19:35

2023-07-12T19:35

в мире

иран

эммануэль макрон

нато

twitter

хосейн амир абдоллахиан

россия

тегеран (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:53:3212:1860_1920x0_80_0_0_e690ae410d85d49669dab52d307e9e3a.jpg

ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на обвинения Тегерана западными странами в якобы поставках России БПЛА и дестабилизации ситуации в мире. Накануне страны НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе призвали Иран прекратить "военную поддержку России", а также высказали обеспокоенность в связи с якобы "злонамеренными действиями Ирана на территории союзников" альянса. "Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой. Мы хотим иметь возможность продолжить продвигаться по вопросам как распространения ядерного оружия, так и региональной стабильности, чтобы достичь ощутимых результатов со стороны иранцев", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter. Заявление французского лидера прозвучало в ответ на вопрос о том, означают ли многочисленные обвинения в адрес Ирана то, что Тегеран стал противником НАТО. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.

https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883615036.html

https://ria.ru/20230705/iran-1882444030.html

иран

россия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, эммануэль макрон, нато, twitter, хосейн амир абдоллахиан, россия, тегеран (город), цены на нефть