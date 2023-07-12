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В Запорожской области назвали мифом неуязвимость немецких танков Leopard - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/leopardy-1883654949.html
В Запорожской области назвали мифом неуязвимость немецких танков Leopard
В Запорожской области назвали мифом неуязвимость немецких танков Leopard - РИА Новости, 12.07.2023
В Запорожской области назвали мифом неуязвимость немецких танков Leopard
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что неуязвимость немецких танков Leopard на практике... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T06:41
2023-07-12T06:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
сергей шойгу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники противника, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley. "Как показывает обстановка на линии фронта в Запорожской области, неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали", - сказал Рогов. По его словам, надежда киевской власти на немецкое "вундерваффе" (чудо-оружие) не оправдалась.
https://ria.ru/20230712/dobrovoltsy-1883651862.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Безопасность
В Запорожской области назвали мифом неуязвимость немецких танков Leopard

Рогов: неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники противника, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley.
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Вчера, 05:39
"Как показывает обстановка на линии фронта в Запорожской области, неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали", - сказал Рогов.
По его словам, надежда киевской власти на немецкое "вундерваффе" (чудо-оружие) не оправдалась.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговСергей ШойгуБезопасность
 
 
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