https://ria.ru/20230712/kundera-1883779638.html

Биография Милана Кундеры

Биография Милана Кундеры - РИА Новости, 12.07.2023

Биография Милана Кундеры

Знаменитый чешский и французский писатель, поэт и эссеист Милан Кундера (Milan Kundera) родился 1 апреля 1929 года в городе Брно (Моравия, Чехословацкая... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:56

2023-07-12T15:56

2023-07-12T15:56

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Знаменитый чешский и французский писатель, поэт и эссеист Милан Кундера (Milan Kundera) родился 1 апреля 1929 года в городе Брно (Моравия, Чехословацкая республика, ныне Чехия). Его отец Людвик Кундера (1891-1971) был учеником знаменитого чешского композитора Леоша Яначека, стал известным пианистом и музыкальным педагогом, в 1948-1961 годах был ректором брненской Академии музыкальных искусств имени Яначека. Двоюродный брат – Людвик Кундера (1920-2010) - поэт, драматург, переводчик.В 1948 году Милан Кундера окончил Брненскую гимназию, затем начал изучать литературу и эстетику на философском факультете Карлова университета (Прага). В 1952 году окончил пражскую Академии искусств (FAMU) по специальности "сценарист".После учебы остался в FAMU преподавать мировую литературу.В 1945 году Милан Кундера дебютировал переводами советского поэта Владимира Маяковского в брненском журнале "Гонг", а в 1946 году – собственными стихами в журнале "Младе архи". В 1948 году стал членом Коммунистической партии Чехословакии. Дважды был исключен из нее: в 1950 году за "антикоммунистическую деятельность" и в 1970 году после событий "Пражской весны" (серии политических реформ в Чехословакии, закончившейся введением в страну войск Организации Варшавского договора, ОВД), участником которых он был. В 1953 году вышел в свет первый поэтический сборник будущего романиста "Человек – обширный сад".Репутация Кундеры как писателя выросла после публикации серии его стихов и пьес, в том числе поэмы "Последний май", опубликованной в 1955 году и посвященной известному чехословацкому коммунисту и журналисту Юлиусу Фучику.В 1960-е годы начал посвящать себя прозе, дебютировав с рассказами "Смешные любови", которые частично послужили темой для двух фильмов чехословацкой новой волны "Никто не будет смеяться" (1965) и "Я, печальный бог" (1969). В 1965 году, вслед за первым прозаическим сборником Кундеры, последовала "Вторая тетрадь смешных любовей" и в 1969 году – "Третья тетрадь смешных любовей".В 1967 году вышел первый роман писателя "Шутка", имевший большой успех. Это история любви и мести, в основе которой лежит легкомысленная шутливая открытка, отправленная молодым человеком своей возлюбленной. В 1968 году чешский режиссер Яромил Иреш снял одноименный фильм по этому роману. В 1970 году писатель закончил свой второй роман "Жизнь не здесь". Это произведение рассказывало о судьбе молодого поэта с большими амбициями, но слабым характером в сложную эпоху общественных катаклизмов. Роман был издан в 1973 году в Париже (Франция).В связи со своими политическими взглядами Кундера был уволен с преподавательской работы.Работал в провинциальных кабаре, где исполнял джаз.С 1975 года жил в Париже (Франция), в 1981 году получил гражданство этой страны.В 1979 году был лишен чешского гражданства, поводом послужил его роман "Книга смеха и забвения" (1979).В 1984 году публикация романа "Невыносимая легкость бытия" сделала писателя всемирно знаменитым. Действие произведения разворачивается в Праге в 1968 году. Экранизация Филипа Кауфмана в 1988 году с известными актерами Дэниелом Дэй-Льюисом и Жюльет Бинош в главных ролях обеспечила Кундере вхождение в мировую литературную элиту.Милана Кундеру часто называли претендентом на Нобелевскую премию по литературе.С 1985 года писатель отказался от интервью, если их тексты не будут им просмотрены и подписаны, а из принадлежащих ему статей, после их тщательного отбора и редактирования, составил книги "Искусство романа" (1986), "Нарушенные завещания" (1993), "Занавес" (2005) и "Встреча" (2009), в которых он выступил как оригинальный и новаторский теоретик искусства, главным образом романа.В 1988 году был опубликован роман "Бессмертие" – последняя книга Кундеры, написанная на чешском языке. Этот философский роман идей открыл путь трем коротким романам, написанным на французском: "Неспешность (1995), "Идентичность" (1998) и "Неведение " (2000) – размышления о ностальгии, памяти и возможности возвращения домой.В 2008 году еженедельник Respekt опубликовал статью, в которой утверждалось, что Кундера после прихода коммунистов к власти в Чехословакии был полицейским доносчиком. Сам Милан Кундера не согласился с обвинениями, потребовав опровержения и извинений от еженедельника. В 2019 году Чехия вернула гражданство Кундере. Французские книги писателя не издавались на чешском языке, так как Кундера сомневался в качестве перевода. Тем не менее, несколько томов эссе писателя были опубликованы на чешском языке, которые он переработал и перевел сам.Кундера является одним из немногих писателей, чье собрание сочинений было опубликовано при жизни в престижном издании классики издательства Gallimard Publishing. В 2013 году в итальянском переводе вышел последний короткий роман писателя "Праздник незначительности".В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и запрещал перевод своих произведений на чешский язык, сняв запрет лишь в последнее время. Произведения писателя переведены на десятки языков. Кундера – автор десяти романов, шесть из которых написаны на чешском языке и четыре – на французском. Считал роман высшим проявлением литературного искусства. Причислял себя к романистам. В числе наград Кундеры – Орден Почетного легиона (Франция). Городская премия Брно за литературную деятельность (2004). 11 июля 2023 года Милан Кундера скончался в Париже.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, милан кундера, чехословакия, париж, франция, карлов университет