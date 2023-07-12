https://ria.ru/20230712/kundera-1883695915.html

Умер писатель Милан Кундера

Умер писатель Милан Кундера - РИА Новости, 12.07.2023

Умер писатель Милан Кундера

В возрасте 94 лет скончался знаменитый чешский писатель Милан Кундера, сообщило Чешское ТВ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:04

2023-07-12T12:04

2023-07-12T14:59

в мире

чехия

культура

милан кундера

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ПРАГА, 12 июл — РИА Новости. В возрасте 94 лет скончался знаменитый чешский писатель Милан Кундера, сообщило Чешское ТВ."Наиболее известными в мире произведениями Кундеры являются "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих произведений на чешский язык, сняв свой запрет лишь в последнее время. Произведения писателя переведены на десятки языков", — говорится в сообщении.Как отмечают чешские СМИ, Кундера — один из таких прославленных представителей чешской литературы, как Франц Кафка и Вацлав Гавел. Его произведения неоднократно выдвигались на Нобелевскую премию по литературе, но писатель так и не получил ее. Некоторые произведения писателя, прежде всего "Шутку" и "Невыносимую легкость бытия", экранизировали.Кундера родился в чешском городе Брно в 1929 году. Первые стихи и рассказы он написал еще во время учебы в школе. Затем поступил на философский факультет Карлова университета, но позднее перевелся на кинофакультет Пражской академии музыкального искусства. В 1953 году вышла первая книга Кундеры, которая не принесла ему громкой славы, но известность пришла десятилетие спустя после публикации цикла новелл "Смешные любови".В 1967 году писатель опубликовал роман "Шутка", в котором показал духовную нищету и приспособленчество, связываемые автором с социалистическим образом жизни. Год спустя Кундера был в первых рядах демонстрантов, протестовавших против ввода войск пяти социалистических стран в Чехословакию. После этого его книги были изъяли из всех библиотек страны, а самого Кундеру лишили права вести педагогическую деятельность.В 1975 году писателя пригласили на профессорскую работу в университет во французском Ренне. В 1981-м он принял французское гражданство. Спустя год Кундера написал свой самый знаменитый роман — "Невыносимая легкость бытия", рассказывающий о метаниях интеллигентов в период Пражской весны 1968-го и в последующие годы, названные руководством Чехословакии "нормализацией".Во время последующих четырех десятилетий жизни во Франции Кундера написал еще немало произведений в разных жанрах, полностью перейдя на французский язык и запрещая переводить их на родной чешской, так как сомневался в уровне перевода. Писатель приветствовал падение социализма в родной стране в 1989 году, несколько раз после этого посетил Чехию. В 2019-м ему возвратили чешское гражданство, которого коммунистические власти лишили писателя в 1979 году.

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, чехия, милан кундера