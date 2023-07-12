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КПРФ хочет судиться с ЦИК, заявил депутат Камнев - РИА Новости, 12.07.2023
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13:39 12.07.2023 (обновлено: 13:52 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/kprf-1883718438.html
КПРФ хочет судиться с ЦИК, заявил депутат Камнев
КПРФ хочет судиться с ЦИК, заявил депутат Камнев - РИА Новости, 12.07.2023
КПРФ хочет судиться с ЦИК, заявил депутат Камнев
КПРФ подготовила заявление в суд на решение Центральной избирательной комиссии о том, что территориальные избирательные комиссии в регионах по своему усмотрению РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:39
2023-07-12T13:52
политика
алтайский край
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. КПРФ подготовила заявление в суд на решение Центральной избирательной комиссии о том, что территориальные избирательные комиссии в регионах по своему усмотрению могут допускать или не допускать членов комиссии, направленных парламентскими партиями, сообщил депутат ГД Георгий Камнев (КПРФ). "Мы уже говорили о том, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о том, что территориальные избирательные комиссии в регионах по своему усмотрению могут допускать и могут не допускать членов комиссии, направленных парламентскими партиями... У нас сотни примеров того, как наших членов комиссии не включают... Поэтому мы подготовили заявление в суд на это решение избирательной комиссии, будем судиться с Эллой Александровной Памфиловой, потому что мы считаем, что постановление, которое приняла Центральная избирательная комиссия, не соответствует ни конституции, ни нашим законам", - сказал он журналистам. Как отметил депутат, наблюдаются проблемы со сбором подписей для регистрации кандидата КПРФ в Алтайском крае Марии Прусаковой, которая является депутатом ГД.Позднее на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова коснулась этой темы. Исходя из зачитанного Памфиловой сообщения, претензии представителей партии КПРФ основаны на том, что их не включают в состав членов УИК. На заседании глава ЦИК дала распоряжение проверить статистику – сколько представлено членов в участковых избирательных комиссиях от КПРФ и как часто им отказывают. Она подчеркнула, что причины для отказа обычно весомые и касаются не только партии КПРФ. Она также напомнила, что представители партии неоднократно пытались подать на нее в суд, подчеркнув, что ей "было что сказать".
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политика, алтайский край, кпрф, госдума рф
Политика, Алтайский край, КПРФ, Госдума РФ
КПРФ хочет судиться с ЦИК, заявил депутат Камнев

Депутат Камнев: КПРФ хочет судиться с ЦИК из-за решения по членам комиссий в регионах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКПРФ
КПРФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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КПРФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. КПРФ подготовила заявление в суд на решение Центральной избирательной комиссии о том, что территориальные избирательные комиссии в регионах по своему усмотрению могут допускать или не допускать членов комиссии, направленных парламентскими партиями, сообщил депутат ГД Георгий Камнев (КПРФ).
«
"Мы уже говорили о том, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о том, что территориальные избирательные комиссии в регионах по своему усмотрению могут допускать и могут не допускать членов комиссии, направленных парламентскими партиями... У нас сотни примеров того, как наших членов комиссии не включают... Поэтому мы подготовили заявление в суд на это решение избирательной комиссии, будем судиться с Эллой Александровной Памфиловой, потому что мы считаем, что постановление, которое приняла Центральная избирательная комиссия, не соответствует ни конституции, ни нашим законам", - сказал он журналистам.
Как отметил депутат, наблюдаются проблемы со сбором подписей для регистрации кандидата КПРФ в Алтайском крае Марии Прусаковой, которая является депутатом ГД.
Позднее на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова коснулась этой темы. Исходя из зачитанного Памфиловой сообщения, претензии представителей партии КПРФ основаны на том, что их не включают в состав членов УИК. На заседании глава ЦИК дала распоряжение проверить статистику – сколько представлено членов в участковых избирательных комиссиях от КПРФ и как часто им отказывают. Она подчеркнула, что причины для отказа обычно весомые и касаются не только партии КПРФ. Она также напомнила, что представители партии неоднократно пытались подать на нее в суд, подчеркнув, что ей "было что сказать".
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