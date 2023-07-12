https://ria.ru/20230712/koreya-1883659047.html

Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты

Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты - РИА Новости, 12.07.2023

Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Совете национальной безопасности в связи с пуском ракеты со стороны КНДР заявил, что Северная Корея "заплатит" за пуск... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T07:59

2023-07-12T07:59

2023-07-12T07:59

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Совете национальной безопасности в связи с пуском ракеты со стороны КНДР заявил, что Северная Корея "заплатит" за пуск баллистической ракеты, сообщает агентство Рёнхап. "Президент Юн Сок Ёль предупредил в среду, что Северную Корею заставят заплатить за незаконный запуск баллистической ракеты", - сообщает южнокорейское агентство. Юн Сок Ёль проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР. Ракета, пуск которой был осуществлен в 09.59 (03.59 мск), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 11.13 (05.13 мск) в 250 километрах от острова Окусири на Хоккайдо. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракеты. К этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Правительство Японии находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе. В Токио прошло заседание Национального совета безопасности. Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.

https://ria.ru/20230712/raketa-1883655104.html

https://ria.ru/20230712/yaponiya-1883651601.html

япония

южная корея

хоккайдо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, южная корея, хоккайдо, фумио кисида, юн сок ель, нато