Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/koreya-1883659047.html
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты - РИА Новости, 12.07.2023
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Совете национальной безопасности в связи с пуском ракеты со стороны КНДР заявил, что Северная Корея "заплатит" за пуск... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:59
2023-07-12T07:59
в мире
япония
южная корея
хоккайдо
фумио кисида
юн сок ель
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Совете национальной безопасности в связи с пуском ракеты со стороны КНДР заявил, что Северная Корея "заплатит" за пуск баллистической ракеты, сообщает агентство Рёнхап. "Президент Юн Сок Ёль предупредил в среду, что Северную Корею заставят заплатить за незаконный запуск баллистической ракеты", - сообщает южнокорейское агентство. Юн Сок Ёль проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР. Ракета, пуск которой был осуществлен в 09.59 (03.59 мск), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 11.13 (05.13 мск) в 250 километрах от острова Окусири на Хоккайдо. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракеты. К этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Правительство Японии находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе. В Токио прошло заседание Национального совета безопасности. Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.
https://ria.ru/20230712/raketa-1883655104.html
https://ria.ru/20230712/yaponiya-1883651601.html
япония
южная корея
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f98078e231c668a066854f01248689f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, южная корея, хоккайдо, фумио кисида, юн сок ель, нато
В мире, Япония, Южная Корея, Хоккайдо, Фумио Кисида, Юн Сок Ель, НАТО
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что КНДР заплатит за запуск баллистической ракеты

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Совете национальной безопасности в связи с пуском ракеты со стороны КНДР заявил, что Северная Корея "заплатит" за пуск баллистической ракеты, сообщает агентство Рёнхап.
"Президент Юн Сок Ёль предупредил в среду, что Северную Корею заставят заплатить за незаконный запуск баллистической ракеты", - сообщает южнокорейское агентство.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В Японии заявили, что ракета КНДР была межконтинентальной
Вчера, 06:46
Юн Сок Ёль проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.
Ракета, пуск которой был осуществлен в 09.59 (03.59 мск), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 11.13 (05.13 мск) в 250 километрах от острова Окусири на Хоккайдо.
Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракеты. К этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Правительство Японии находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе.
В Токио прошло заседание Национального совета безопасности.
Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты
Вчера, 05:25
 
В миреЯпонияЮжная КореяХоккайдоФумио КисидаЮн Сок ЕльНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала