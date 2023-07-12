https://ria.ru/20230712/koreya-1883659047.html
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты - РИА Новости, 12.07.2023
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Совете национальной безопасности в связи с пуском ракеты со стороны КНДР заявил, что Северная Корея "заплатит" за пуск... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:59
2023-07-12T07:59
2023-07-12T07:59
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Совете национальной безопасности в связи с пуском ракеты со стороны КНДР заявил, что Северная Корея "заплатит" за пуск баллистической ракеты, сообщает агентство Рёнхап. "Президент Юн Сок Ёль предупредил в среду, что Северную Корею заставят заплатить за незаконный запуск баллистической ракеты", - сообщает южнокорейское агентство. Юн Сок Ёль проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР. Ракета, пуск которой был осуществлен в 09.59 (03.59 мск), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 11.13 (05.13 мск) в 250 километрах от острова Окусири на Хоккайдо. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракеты. К этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Правительство Японии находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе. В Токио прошло заседание Национального совета безопасности. Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.
https://ria.ru/20230712/raketa-1883655104.html
https://ria.ru/20230712/yaponiya-1883651601.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, южная корея, хоккайдо, фумио кисида, юн сок ель, нато
В мире, Япония, Южная Корея, Хоккайдо, Фумио Кисида, Юн Сок Ель, НАТО
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что КНДР заплатит за запуск баллистической ракеты