Рейтинг@Mail.ru
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 12.07.2023 (обновлено: 10:49 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/kontrataka-1883668198.html
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:45
2023-07-12T10:49
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc9bbdc7e8ac51e26f03cefaa4fcc582.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули", — сказал он.Также российские бойцы начали наступление на Авдеевском направлении."Теперь на ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но, тем не менее, в северной части – Авдеевка там, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций", — уточнил Пушилин.Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы за последние два дня провели контратаку на Краснолиманском направлении. Российские бойцы продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.Сегодня утром начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что военные отразили на Краснолиманском направлении попытки атак двух бригад ВСУ. Украинская армия понесла значительные потери, четыре боевика сдались в плен.Кроме того, артиллерия и авиация поразила командно-наблюдательный пункт, место временной дислокации и опорный пункт ВСУ, а также районы сосредоточения живой силы и огневых средств противника.Россия начала специальную военную операцию на территории соседней республики 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883263343.html
https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922394_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc33f24b4e43189ee1a50ada916e6c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

Пушилин: российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«
"Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули", — сказал он.
Также российские бойцы начали наступление на Авдеевском направлении.
"Теперь на ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но, тем не менее, в северной части – Авдеевка там, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций", — уточнил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы за последние два дня провели контратаку на Краснолиманском направлении. Российские бойцы продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.
Сегодня утром начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что военные отразили на Краснолиманском направлении попытки атак двух бригад ВСУ. Украинская армия понесла значительные потери, четыре боевика сдались в плен.
Конашенков о наступательных действиях РФ и отражении атак в районе СВО за прошедшие сутки - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Российские войска отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
10 июля, 14:19
Кроме того, артиллерия и авиация поразила командно-наблюдательный пункт, место временной дислокации и опорный пункт ВСУ, а также районы сосредоточения живой силы и огневых средств противника.
Россия начала специальную военную операцию на территории соседней республики 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Град работает по позициям ВСУ у Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
"Они решились на это". Что говорят военные о самом горячем участке фронта
11 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала