https://ria.ru/20230712/kontrataka-1883668198.html

Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.07.2023

Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:45

2023-07-12T09:45

2023-07-12T10:49

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули", — сказал он.Также российские бойцы начали наступление на Авдеевском направлении."Теперь на ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но, тем не менее, в северной части – Авдеевка там, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций", — уточнил Пушилин.Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы за последние два дня провели контратаку на Краснолиманском направлении. Российские бойцы продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.Сегодня утром начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что военные отразили на Краснолиманском направлении попытки атак двух бригад ВСУ. Украинская армия понесла значительные потери, четыре боевика сдались в плен.Кроме того, артиллерия и авиация поразила командно-наблюдательный пункт, место временной дислокации и опорный пункт ВСУ, а также районы сосредоточения живой силы и огневых средств противника.Россия начала специальную военную операцию на территории соседней республики 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883263343.html

https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф