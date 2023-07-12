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Пушилин отметил успехи российских войск в боях к северо-западу от Клещеевки - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/klescheevka-1883683054.html
Пушилин отметил успехи российских войск в боях к северо-западу от Клещеевки
Пушилин отметил успехи российских войск в боях к северо-западу от Клещеевки - РИА Новости, 12.07.2023
Пушилин отметил успехи российских войск в боях к северо-западу от Клещеевки
Бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска, там отмечаются успехи российских сил, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:03
2023-07-12T11:03
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
клещеевка
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска, там отмечаются успехи российских сил, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Артемовское направление. Там мы видим в пресловутой Клещеевке, о которой очень много было всего сказано... Сейчас бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, наши ребята в результате контратаки имеют определенные успехи", - сказал Пушилин. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе Клещеевки и для огневой поддержки своих войск ведут огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра. В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе села Клещеевка под контроль Киева - глава региона опроверг эти данные. Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230706/aviatsiya-1882492422.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
клещеевка
донецкая народная республика
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безопасность, денис пушилин, клещеевка, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин отметил успехи российских войск в боях к северо-западу от Клещеевки

Пушилин заявил о боях к северо-западу от Клещеевки и отметил, что ВС России имеют успехи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска, там отмечаются успехи российских сил, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Артемовское направление. Там мы видим в пресловутой Клещеевке, о которой очень много было всего сказано... Сейчас бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, наши ребята в результате контратаки имеют определенные успехи", - сказал Пушилин.
Вертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
ВКС нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки
6 июля, 05:02
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе Клещеевки и для огневой поддержки своих войск ведут огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра.
В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе села Клещеевка под контроль Киева - глава региона опроверг эти данные.
Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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