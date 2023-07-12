https://ria.ru/20230712/klescheevka-1883683054.html

Пушилин отметил успехи российских войск в боях к северо-западу от Клещеевки

Пушилин отметил успехи российских войск в боях к северо-западу от Клещеевки - РИА Новости, 12.07.2023

Пушилин отметил успехи российских войск в боях к северо-западу от Клещеевки

Бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска, там отмечаются успехи российских сил, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:03

2023-07-12T11:03

2023-07-12T11:03

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

клещеевка

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864203403_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_2ab5d41bb61b13225ad8a63774de29f8.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска, там отмечаются успехи российских сил, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Артемовское направление. Там мы видим в пресловутой Клещеевке, о которой очень много было всего сказано... Сейчас бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, наши ребята в результате контратаки имеют определенные успехи", - сказал Пушилин. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе Клещеевки и для огневой поддержки своих войск ведут огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра. В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе села Клещеевка под контроль Киева - глава региона опроверг эти данные. Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230706/aviatsiya-1882492422.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

клещеевка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, клещеевка, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр