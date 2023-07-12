https://ria.ru/20230712/kitay-1883697723.html
МИД Китая призвал НАТО снизить роль ядерного оружия в политике безопасности
МИД Китая призвал НАТО снизить роль ядерного оружия в политике безопасности - РИА Новости, 12.07.2023
МИД Китая призвал НАТО снизить роль ядерного оружия в политике безопасности
Страны НАТО должны снизить роль ядерного оружия в политике обеспечения национальной и коллективной безопасности, если они действительно заинтересованы в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:09
2023-07-12T12:09
2023-07-12T12:13
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО должны снизить роль ядерного оружия в политике обеспечения национальной и коллективной безопасности, если они действительно заинтересованы в снижении стратегических рисков, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что страны альянса договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, который, по их мнению, продолжает бросать вызов миропорядку, основанному на правилах, отказывается осуждать действия РФ на Украине, угрожает Тайваню, продолжает наращивать военную мощь, а также проводит беспрецедентную по своим темпам и масштабам модернизацию ядерного арсенала. "НАТО, будучи военным альянсом с самым мощным ядерным оружием, в последние годы занимается "микрофонной дипломатией", чтобы безответственно раздувать ядерную угрозу Китая. Это перекладывание вины и абсолютное лицемерие, Китай выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против этого", - заявил дипломат. Он добавил, что "Китай всегда занимал чрезвычайно осторожную и ответственную позицию в вопросе ядерного оружия, всегда придерживался оборонной ядерной стратегии, всегда поддерживал свои ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности". Китай, подчеркнул представитель ведомства, никогда не участвовал в гонке ядерных вооружений и придерживается политики никогда и ни при каких условиях не использовать ядерное оружие первым, а также не применять и не угрожать применением ядерного оружия странам, не обладающим ядерными вооружениями, и зонам, свободным от ядерного оружия. "Китай является единственным обладающим ядерным оружием государством, которое придерживается этой политики. Скажите, кто из стран-членов НАТО осмелится взять на себя такое обязательство?" - указал Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что от этого у международного сообщества еще больше обеспокоенности в связи с договоренностями НАТО о совместном использовании ядерного оружия. "Благодаря этому плану НАТО обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, а отдельные государства-члены активизируют усилия по модернизации своих ядерных сил, укрепляя так называемое расширенное ядерное сдерживание и обостряя риск распространения ядерного оружия и ядерного конфликта", - заявил Ван Вэньбинь. По его словам, "если стран-члены НАТО действительно заинтересованы в снижении стратегических рисков и поддержании стратегической стабильности, им следует предпринять практические действия по снижению роли ядерного оружия в политике обеспечения национальной и коллективной безопасности".
https://ria.ru/20230712/kitay-1883652985.html
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в мире, китай, вильнюс, россия, йенс столтенберг, нато
В мире, Китай, Вильнюс, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
МИД Китая призвал НАТО снизить роль ядерного оружия в политике безопасности
МИД Китая призвал страны НАТО снизить роль ядерного оружия в политике безопасности
ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО должны снизить роль ядерного оружия в политике обеспечения национальной и коллективной безопасности, если они действительно заинтересованы в снижении стратегических рисков, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе
заявил, что страны альянса договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, который, по их мнению, продолжает бросать вызов миропорядку, основанному на правилах, отказывается осуждать действия РФ
на Украине
, угрожает Тайваню
, продолжает наращивать военную мощь, а также проводит беспрецедентную по своим темпам и масштабам модернизацию ядерного арсенала.
Китай обеспокоился из-за заявлений НАТО о "ядерном альянсе"
"НАТО, будучи военным альянсом с самым мощным ядерным оружием, в последние годы занимается "микрофонной дипломатией", чтобы безответственно раздувать ядерную угрозу Китая. Это перекладывание вины и абсолютное лицемерие, Китай выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против этого", - заявил дипломат.
Он добавил, что "Китай всегда занимал чрезвычайно осторожную и ответственную позицию в вопросе ядерного оружия, всегда придерживался оборонной ядерной стратегии, всегда поддерживал свои ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности".
Китай, подчеркнул представитель ведомства, никогда не участвовал в гонке ядерных вооружений и придерживается политики никогда и ни при каких условиях не использовать ядерное оружие первым, а также не применять и не угрожать применением ядерного оружия странам, не обладающим ядерными вооружениями, и зонам, свободным от ядерного оружия.
«
"Китай является единственным обладающим ядерным оружием государством, которое придерживается этой политики. Скажите, кто из стран-членов НАТО осмелится взять на себя такое обязательство?" - указал Ван Вэньбинь.
Дипломат подчеркнул, что от этого у международного сообщества еще больше обеспокоенности в связи с договоренностями НАТО о совместном использовании ядерного оружия.
«
"Благодаря этому плану НАТО обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, а отдельные государства-члены активизируют усилия по модернизации своих ядерных сил, укрепляя так называемое расширенное ядерное сдерживание и обостряя риск распространения ядерного оружия и ядерного конфликта", - заявил Ван Вэньбинь.
По его словам, "если стран-члены НАТО действительно заинтересованы в снижении стратегических рисков и поддержании стратегической стабильности, им следует предпринять практические действия по снижению роли ядерного оружия в политике обеспечения национальной и коллективной безопасности".
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