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Китай предупредил, что даст решительный отпор любым действиям НАТО
Китай предупредил, что даст решительный отпор любым действиям НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Китай предупредил, что даст решительный отпор любым действиям НАТО
Китай намерен защищать свой суверенитет и безопасность, он даст решительный отпор любым действиям НАТО, наносящим ущерб законным правам и интересам КНР, заявили РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:47
2023-07-12T05:47
2023-07-12T05:47
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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китай намерен защищать свой суверенитет и безопасность, он даст решительный отпор любым действиям НАТО, наносящим ущерб законным правам и интересам КНР, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая в ЕС. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым ко взаимодействию с КНР. "НАТО, будучи продуктом холодной войны, известна своими злодеяниями", - говорится в заявлении на сайте миссии. Отмечается, что "на фоне непрерывного ухудшения ситуации в сфере международной безопасности НАТО, как региональный военный блок, вместо того чтобы задуматься о собственных обязанностях, слепо обвиняет другие страны, продолжает вмешиваться в дела за пределами (своих стран-членов - ред.) и создает конфронтацию, лицемерная природа НАТО проявлена в полной мере, а стремление к экспансии и гегемонии — очевидно". "Мы открыто заявляем НАТО, что Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, мы также решительно выступаем против экспансии НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор", - указали в дипмиссии.
https://ria.ru/20230712/diskreditatsiya-1883652165.html
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в мире, китай, нато
Китай предупредил, что даст решительный отпор любым действиям НАТО
Дипмиссия Китая в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китай намерен защищать свой суверенитет и безопасность, он даст решительный отпор любым действиям НАТО, наносящим ущерб законным правам и интересам КНР, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая в ЕС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг
, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым ко взаимодействию с КНР.
Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая
"НАТО, будучи продуктом холодной войны, известна своими злодеяниями", - говорится в заявлении на сайте миссии.
Отмечается, что "на фоне непрерывного ухудшения ситуации в сфере международной безопасности НАТО, как региональный военный блок, вместо того чтобы задуматься о собственных обязанностях, слепо обвиняет другие страны, продолжает вмешиваться в дела за пределами (своих стран-членов - ред.) и создает конфронтацию, лицемерная природа НАТО проявлена в полной мере, а стремление к экспансии и гегемонии — очевидно".
"Мы открыто заявляем НАТО, что Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, мы также решительно выступаем против экспансии НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор", - указали в дипмиссии.
В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения