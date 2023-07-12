Валерию Кипелову – 65: интересные факты из жизни рок-звезды

Валерия Кипелова упомянул писатель Сергей Лукьяненко в своей книге "Дневной дозор". Автор причислил музыканта к Темным Иным из-за хита "Я свободен".

"Если Кипелов – Иной, он Темный. Никто не сможет петь о свободе так. И никто, кроме Темных, не услышит в этой песне ее истинного, глубочайшего смысла!" – говорится в произведении.

Сам музыкант не согласился с таким мнением о себе. Он сообщил, что если бы существовали Иные, он был бы Светлым.