Валерию Кипелову – 65: интересные факты из жизни рок-звезды

От андеграунда до тяжелого рока: восемь интересных фактов о Валерии Кипелове
Первые шаги в карьере музыкант делал в ансамбле "Шестеро молодых", где выступал будущий лидер "Любэ" Николай Расторгуев.
Кипелов признавался, что в коллективе было необходимо танцевать, а ему это не нравилось.
Первые шаги в карьере музыкант делал в ансамбле "Шестеро молодых", где выступал будущий лидер "Любэ" Николай Расторгуев.
Кипелов признавался, что в коллективе было необходимо танцевать, а ему это не нравилось.
Валерий Кипелов – ярый футбольный болельщик и фанат московского "Спартака". В 2010 году он даже записал гимн ФК, автором которого выступили Виктор Дробыш и Роман Емельянов.
Валерий Кипелов – ярый футбольный болельщик и фанат московского "Спартака". В 2010 году он даже записал гимн ФК, автором которого выступили Виктор Дробыш и Роман Емельянов.
Исполнитель ведет здоровый образ жизни. Он перестал употреблять горячительные напитки еще в середине 1990-х годов, а в 2011-м бросил курить. По словам Кипелова, сейчас он больше всего любит чай.
Исполнитель ведет здоровый образ жизни. Он перестал употреблять горячительные напитки еще в середине 1990-х годов, а в 2011-м бросил курить. По словам Кипелова, сейчас он больше всего любит чай.
Несколько лет назад в Сети появился мем про левитирующий микрофон Кипелова.
Дело в том, что исполнитель во время выступлений часто перебрасывает его из одной руки в другую, а фотографам удается запечатлеть кадр с микрофоном на середине пути. Таким образом, фанаты придумали шутку про телекинез.
Несколько лет назад в Сети появился мем про левитирующий микрофон Кипелова.
Дело в том, что исполнитель во время выступлений часто перебрасывает его из одной руки в другую, а фотографам удается запечатлеть кадр с микрофоном на середине пути. Таким образом, фанаты придумали шутку про телекинез.
Кипелов на протяжении многих лет предпочитает передвижению на личном транспорте московское метро.
По словам рокера, подземка для него – основной вид транспорта. Он отметил, что спокойнее себя чувствует, когда не стоит в пробках.
Кипелов на протяжении многих лет предпочитает передвижению на личном транспорте московское метро.
По словам рокера, подземка для него – основной вид транспорта. Он отметил, что спокойнее себя чувствует, когда не стоит в пробках.
Валерия Кипелова упомянул писатель Сергей Лукьяненко в своей книге "Дневной дозор". Автор причислил музыканта к Темным Иным из-за хита "Я свободен".
"Если Кипелов – Иной, он Темный. Никто не сможет петь о свободе так. И никто, кроме Темных, не услышит в этой песне ее истинного, глубочайшего смысла!" – говорится в произведении.
Сам музыкант не согласился с таким мнением о себе. Он сообщил, что если бы существовали Иные, он был бы Светлым.
Валерия Кипелова упомянул писатель Сергей Лукьяненко в своей книге "Дневной дозор". Автор причислил музыканта к Темным Иным из-за хита "Я свободен".
"Если Кипелов – Иной, он Темный. Никто не сможет петь о свободе так. И никто, кроме Темных, не услышит в этой песне ее истинного, глубочайшего смысла!" – говорится в произведении.
Сам музыкант не согласился с таким мнением о себе. Он сообщил, что если бы существовали Иные, он был бы Светлым.
После начала спецоперации музыкант поддержал ее. Он выступал в госпитале перед ранеными военнослужащими.
Прошлой весной на одном из концертов Кипелов ответил на русофобские высказывания своего коллеги Юрия Шевчука, осудившего действия российских властей по отношению к Украине.
"Для меня родина – это вы. родина – это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это все – моя родина", – объявил со сцены исполнитель.
После начала спецоперации музыкант поддержал ее. Он выступал в госпитале перед ранеными военнослужащими.
Прошлой весной на одном из концертов Кипелов ответил на русофобские высказывания своего коллеги Юрия Шевчука, осудившего действия российских властей по отношению к Украине.
"Для меня родина – это вы. родина – это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это все – моя родина", – объявил со сцены исполнитель.
В отличие от многих рок-звезд у Кипелова нет ни одной татуировки. Он шутил, что навряд ли бы стал лучшим музыкантом при наличии большого количества изображений на теле.
В отличие от многих рок-звезд у Кипелова нет ни одной татуировки. Он шутил, что навряд ли бы стал лучшим музыкантом при наличии большого количества изображений на теле.