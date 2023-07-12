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Валерию Кипелову – 65: интересные факты из жизни рок-звезды - РИА Новости, 12.07.2023
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Шоубиз
 
12:16 12.07.2023 (обновлено: 14:30 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/kipelov-1883684024.html
Валерию Кипелову – 65: интересные факты из жизни рок-звезды
Валерию Кипелову – 65: интересные факты из жизни рок-звезды - РИА Новости, 12.07.2023
Валерию Кипелову – 65: интересные факты из жизни рок-звезды
Сегодня юбилей у заслуженного артиста России Валерия Кипелова – ему исполнилось 65 лет. Песни в исполнении рок-звезды стали по-настоящему народными, а его... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:16
2023-07-12T14:30
шоубиз
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сегодня юбилей у заслуженного артиста России Валерия Кипелова – ему исполнилось 65 лет. Песни в исполнении рок-звезды стали по-настоящему народными, а его узнаваемый вокал считается одним из самых сильных в российской музыке. Интересные факты из биографии исполнителя – в материале РИА Новости.
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Валерию Кипелову – 65: интересные факты из жизни рок-звезды

От андеграунда до тяжелого рока: восемь интересных фактов о Валерии Кипелове

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сегодня юбилей у заслуженного артиста России Валерия Кипелова – ему исполнилось 65 лет. Песни в исполнении рок-звезды стали по-настоящему народными, а его узнаваемый вокал считается одним из самых сильных в российской музыке. Интересные факты из биографии исполнителя – в материале РИА Новости.
© Фото : предоставлено клубом А2

Первые шаги в карьере музыкант делал в ансамбле "Шестеро молодых", где выступал будущий лидер "Любэ" Николай Расторгуев.

Кипелов признавался, что в коллективе было необходимо танцевать, а ему это не нравилось.

Лидер группы Кипелов, экс-солист группы Ария Валерий Кипелов

Первые шаги в карьере музыкант делал в ансамбле "Шестеро молодых", где выступал будущий лидер "Любэ" Николай Расторгуев.

Кипелов признавался, что в коллективе было необходимо танцевать, а ему это не нравилось.

© Фото : предоставлено клубом А2
1 из 8
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Валерий Кипелов – ярый футбольный болельщик и фанат московского "Спартака". В 2010 году он даже записал гимн ФК, автором которого выступили Виктор Дробыш и Роман Емельянов.

Лидер группы Кипелов Валерий Кипелов

Валерий Кипелов – ярый футбольный болельщик и фанат московского "Спартака". В 2010 году он даже записал гимн ФК, автором которого выступили Виктор Дробыш и Роман Емельянов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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2 из 8
© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанк

Исполнитель ведет здоровый образ жизни. Он перестал употреблять горячительные напитки еще в середине 1990-х годов, а в 2011-м бросил курить. По словам Кипелова, сейчас он больше всего любит чай.

Лидер группы Кипелов Валерий Кипелов выступает на фестивале Рок над Волгой

Исполнитель ведет здоровый образ жизни. Он перестал употреблять горячительные напитки еще в середине 1990-х годов, а в 2011-м бросил курить. По словам Кипелова, сейчас он больше всего любит чай.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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3 из 8
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Несколько лет назад в Сети появился мем про левитирующий микрофон Кипелова.

Дело в том, что исполнитель во время выступлений часто перебрасывает его из одной руки в другую, а фотографам удается запечатлеть кадр с микрофоном на середине пути. Таким образом, фанаты придумали шутку про телекинез.

Фестиваль нордической культуры в Мурманской области

Несколько лет назад в Сети появился мем про левитирующий микрофон Кипелова.

Дело в том, что исполнитель во время выступлений часто перебрасывает его из одной руки в другую, а фотографам удается запечатлеть кадр с микрофоном на середине пути. Таким образом, фанаты придумали шутку про телекинез.

© РИА Новости / Павел Львов
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4 из 8
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Кипелов на протяжении многих лет предпочитает передвижению на личном транспорте московское метро.

По словам рокера, подземка для него – основной вид транспорта. Он отметил, что спокойнее себя чувствует, когда не стоит в пробках.

Лидер группы Кипелов Валерий Кипелов

Кипелов на протяжении многих лет предпочитает передвижению на личном транспорте московское метро.

По словам рокера, подземка для него – основной вид транспорта. Он отметил, что спокойнее себя чувствует, когда не стоит в пробках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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5 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Валерия Кипелова упомянул писатель Сергей Лукьяненко в своей книге "Дневной дозор". Автор причислил музыканта к Темным Иным из-за хита "Я свободен".

"Если Кипелов – Иной, он Темный. Никто не сможет петь о свободе так. И никто, кроме Темных, не услышит в этой песне ее истинного, глубочайшего смысла!" – говорится в произведении.

Сам музыкант не согласился с таким мнением о себе. Он сообщил, что если бы существовали Иные, он был бы Светлым.

Музыкальный фестиваль Нашествие. День второй

Валерия Кипелова упомянул писатель Сергей Лукьяненко в своей книге "Дневной дозор". Автор причислил музыканта к Темным Иным из-за хита "Я свободен".

"Если Кипелов – Иной, он Темный. Никто не сможет петь о свободе так. И никто, кроме Темных, не услышит в этой песне ее истинного, глубочайшего смысла!" – говорится в произведении.

Сам музыкант не согласился с таким мнением о себе. Он сообщил, что если бы существовали Иные, он был бы Светлым.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 8
© РИА Новости / Михаил Патлис | Перейти в медиабанк

После начала спецоперации музыкант поддержал ее. Он выступал в госпитале перед ранеными военнослужащими.

Прошлой весной на одном из концертов Кипелов ответил на русофобские высказывания своего коллеги Юрия Шевчука, осудившего действия российских властей по отношению к Украине.

"Для меня родина – это вы. родина – это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это все – моя родина", – объявил со сцены исполнитель.

Лидер группы Кипелов Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов выступают на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона

После начала спецоперации музыкант поддержал ее. Он выступал в госпитале перед ранеными военнослужащими.

Прошлой весной на одном из концертов Кипелов ответил на русофобские высказывания своего коллеги Юрия Шевчука, осудившего действия российских властей по отношению к Украине.

"Для меня родина – это вы. родина – это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это все – моя родина", – объявил со сцены исполнитель.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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7 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В отличие от многих рок-звезд у Кипелова нет ни одной татуировки. Он шутил, что навряд ли бы стал лучшим музыкантом при наличии большого количества изображений на теле.

Лидер группы Кипелов Валерий Кипелов

В отличие от многих рок-звезд у Кипелова нет ни одной татуировки. Он шутил, что навряд ли бы стал лучшим музыкантом при наличии большого количества изображений на теле.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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