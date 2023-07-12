https://ria.ru/20230712/kipelov-1883382510.html
Биография Валерия Кипелова
Биография Валерия Кипелова - РИА Новости, 12.07.2023
Биография Валерия Кипелова
Советский и российский рок-музыкант, композитор, заслуженный артист РФ Валерий Александрович Кипелов родился 12 июля 1958 года в подмосковном поселке Капотня (в РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:36
2023-07-12T00:36
2023-07-12T00:36
справки
сергей маврин
ария
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Советский и российский рок-музыкант, композитор, заслуженный артист РФ Валерий Александрович Кипелов родился 12 июля 1958 года в подмосковном поселке Капотня (в настоящее время район Москвы). Учился в музыкальной школе по классу баяна.В 14 лет начал выступать в составе заводского ансамбля "Крестьянские дети".После окончания школы Кипелов учился в техникуме автоматики и телемеханики.С 1978 по 1980 год проходил службу в ракетных войсках Советской армии. Участвовал в качестве баяниста в армейском ансамбле.После армии Кипелов попал в состав ВИА "Шестеро молодых", где солистом был Николай Расторгуев, ныне лидер группы "Любэ".В 1980 году ансамбль полным составом перешел в ВИА "Лейся, песня".В 1985 году ансамбль "Лейся, песня" распался, и Кипелов перешел в ВИА "Поющие сердца", на базе которого была создана хеви-метал-группа "Ария".Первый студийный альбом группы "Мания величия" вошел в сотню лучших магнитоальбомов русского рока. Кипелов для этого сборника написал рок-балладу "Мечты".5 февраля 1986 года состоялся первый концерт "Арии" с Валерием Кипеловым в качестве вокалиста группы во Дворце культуры и техники Московского авиационного института.В том же году группа выступила на фестивалях "Литуаник-86" и "Рок-панорама-86", став на обоих фестивалях призером. Фрагмент исполнения песни "Тореро" на "Рок-панораме" был показан в телевизионной музыкальной программе "Веселые ребята".Второй альбом группы "С кем ты?" вышел в 1986 году. Лирическую балладу "Без тебя", вошедшую в альбом, Валерий Кипелов написал совместно с Андреем Большаковым.Третий альбом "Арии" "Герой асфальта" был записан в 1987 году.Большая часть песен альбома – "Мертвая зона" (авторская песня Валерия Кипелова), "На службе силы зла", "Герой асфальта", "1100", "Улица Роз" – стали хитами.Последующие два года группа "Ария" много гастролировала по городам Советского Союза, выступала на фестивалях "Рок-панорама-87" в Москве и "Дни Стены" в Берлине.В 1989 году группа "Ария" выпустила четвертый альбом "Игра с огнем", в 1991 году пятый – "Кровь за кровь".После 1991 года в творческой деятельности Валерия Кипелова в составе группы "Ария" наступила пауза. Он работал сторожем, бэк-вокалистом на концертах различных групп, был исполнителем кавер-версий собственных песен в ночных клубах.В 1995 году группы "Ария" вновь объединилась и записала альбом "Ночь короче дня".В 1998 году коллектив выпустил седьмой альбом "Генератор зла", по следам которого был снят видеоклип на балладу Валерия Кипелова "Грязь".Альбом "Химера", выпущенный в конце 2001 года, стал последним альбомом группы "Ария".В 2002 году Кипелов, несмотря на успех, покинул "Арию" и создал новый коллектив, который носит название "Кипелов". 11 октября 2002 года на сценической площадке дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге состоялся первый концерт группы.Валерий Кипелов и группа "Кипелов" традиционно выступают хедлайнерами на крупнейших российских рок-фестивалях, таких как "Крылья" и "Нашествие".Группа "Кипелов" выпустила ряд студийных записей: альбомы "Реки времен" (2005), "Жить вопреки" (2011), "Звезды и кресты" (2017), а также пять синглов. Валерий Кипелов также участвовал в сольных проектах: исполнил партию Симона Зилота в русскоязычной постановке рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" (1992), выпустил альбом "Смутное время" совместно с Сергеем Мавриным (1997).Заслуженный артист Российской Федерации (2023).Валерий Кипелов в составе группы "Кипелов" является обладателем ряда наград и премий. В 2007 году ему была присуждена премия RAMP в номинации "Отцы рока".Женат. Дочь Жанна – дирижер, сын Александр – виолончелист.Кипелов является болельщиком футбольной команды "Спартак". Является исполнителем гимнов клуба "Спартак – Чемпион!" и "Пусть Бог хранит тебя, Спартак".В 2014 году он исполнил гимн клуба на открытии спартаковского стадиона "Открытие Банк Арена". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, сергей маврин, ария
Справки, Сергей Маврин, Ария
Советский и российский рок-музыкант, композитор, заслуженный артист РФ Валерий Александрович Кипелов родился
12 июля 1958 года в подмосковном поселке Капотня (в настоящее время район Москвы).
Учился в музыкальной школе по классу баяна.
В 14 лет начал выступать
в составе заводского ансамбля "Крестьянские дети".
После окончания школы Кипелов учился в техникуме автоматики и телемеханики.
С 1978 по 1980 год проходил службу в ракетных войсках Советской армии. Участвовал в качестве баяниста в армейском ансамбле.
После армии Кипелов попал в состав ВИА "Шестеро молодых", где солистом был Николай Расторгуев, ныне лидер группы "Любэ".
В 1980 году ансамбль полным составом перешел в ВИА "Лейся, песня".
В 1985 году ансамбль "Лейся, песня" распался, и Кипелов перешел в ВИА "Поющие сердца", на базе которого была создана хеви-метал-группа "Ария".
Первый студийный альбом группы "Мания величия" вошел в сотню лучших магнитоальбомов русского рока. Кипелов для этого сборника написал рок-балладу "Мечты".
5 февраля 1986 года состоялся первый концерт "Арии" с Валерием Кипеловым в качестве вокалиста группы во Дворце культуры и техники Московского авиационного института.
В том же году группа выступила на фестивалях "Литуаник-86" и "Рок-панорама-86", став на обоих фестивалях призером. Фрагмент исполнения песни "Тореро" на "Рок-панораме" был показан в телевизионной музыкальной программе "Веселые ребята".
Второй альбом группы "С кем ты?" вышел в 1986 году. Лирическую балладу "Без тебя", вошедшую в альбом, Валерий Кипелов написал совместно с Андреем Большаковым.
Третий альбом "Арии" "Герой асфальта" был записан в 1987 году.
Большая часть песен альбома – "Мертвая зона" (авторская песня Валерия Кипелова), "На службе силы зла", "Герой асфальта", "1100", "Улица Роз" – стали хитами.
Последующие два года группа "Ария" много гастролировала по городам Советского Союза, выступала на фестивалях "Рок-панорама-87" в Москве и "Дни Стены" в Берлине.
В 1989 году группа "Ария" выпустила четвертый альбом "Игра с огнем", в 1991 году пятый – "Кровь за кровь".
После 1991 года в творческой деятельности Валерия Кипелова в составе группы "Ария" наступила пауза. Он работал сторожем, бэк-вокалистом на концертах различных групп, был исполнителем кавер-версий собственных песен в ночных клубах.
В 1995 году группы "Ария" вновь объединилась и записала альбом "Ночь короче дня".
В 1998 году коллектив выпустил седьмой альбом "Генератор зла", по следам которого был снят видеоклип на балладу Валерия Кипелова "Грязь".
Альбом "Химера", выпущенный в конце 2001 года, стал последним альбомом группы "Ария".
В 2002 году Кипелов, несмотря на успех, покинул "Арию" и создал новый коллектив, который носит название "Кипелов". 11 октября 2002 года на сценической площадке дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге состоялся первый концерт группы.
Валерий Кипелов и группа "Кипелов" традиционно выступают хедлайнерами на крупнейших российских рок-фестивалях, таких как "Крылья" и "Нашествие".
Группа "Кипелов" выпустила ряд студийных записей
: альбомы "Реки времен" (2005), "Жить вопреки" (2011), "Звезды и кресты" (2017), а также пять синглов.
Валерий Кипелов также участвовал в сольных проектах: исполнил партию Симона Зилота в русскоязычной постановке рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" (1992
), выпустил альбом "Смутное время" совместно с Сергеем Мавриным (1997).
Заслуженный артист Российской Федерации (2023
).
Валерий Кипелов в составе группы "Кипелов" является обладателем ряда наград и премий. В 2007 году ему была присуждена премия RAMP
в номинации "Отцы рока".
Женат. Дочь Жанна – дирижер, сын Александр – виолончелист.
Кипелов является болельщиком футбольной команды "Спартак". Является исполнителем гимнов клуба "Спартак – Чемпион!" и "Пусть Бог хранит тебя, Спартак".
В 2014 году
он исполнил гимн клуба на открытии спартаковского стадиона "Открытие Банк Арена".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников