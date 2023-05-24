https://ria.ru/20230524/kipelov-1873863517.html
Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России
Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России - РИА Новости, 24.05.2023
Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России
Президент Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный артист Российской Федерации" музыканту Валерию Кипелову, следует из указа на официальном интернет-портале... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:13
2023-05-24T14:13
2023-05-24T22:17
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный артист Российской Федерации" музыканту Валерию Кипелову, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" <...> Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту", — говорится в указе.Кипелов — российский рок-музыкант, экс-вокалист группы "Ария", с 2002 года — вокалист группы "Кипелов".Также звания заслуженного артиста удостоились артистка Московского драматического театра имени Гоголя Ирина Выборнова, артистка Московского академического театра имени Маяковского Наталия Филиппова, артист Театра имени Моссовета Дмитрий Щербина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, новости культуры, владимир путин, ария
Культура, Россия, Новости культуры, Владимир Путин, Ария
Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России
Владимир Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание заслуженного артиста России
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Президент Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный артист Российской Федерации" музыканту Валерию Кипелову, следует из указа
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" <...> Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту", — говорится в указе.
Кипелов — российский рок-музыкант, экс-вокалист группы "Ария", с 2002 года — вокалист группы "Кипелов".
Также звания заслуженного артиста удостоились артистка Московского драматического театра имени Гоголя Ирина Выборнова, артистка Московского академического театра имени Маяковского Наталия Филиппова, артист Театра имени Моссовета Дмитрий Щербина.
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