https://ria.ru/20230712/kino-1883723119.html

Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров с премьеры

Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров с премьеры - РИА Новости, 12.07.2023

Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров с премьеры

Трейлер фильма "Вилли Вонка" набрал 8,5 миллиона просмотров за 18 часов после публикации на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:56

2023-07-12T14:56

2023-07-12T14:56

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Трейлер фильма "Вилли Вонка" набрал 8,5 миллиона просмотров за 18 часов после публикации на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures. Это история становления героя из сказки Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Главная роль у Тимати Шаламе ("Маленькие женщины", "Дюна"). Он сыграл юного кондитера, мечтающего о своей шоколадной лавке. Приготовленные им конфеты такие вкусные, что у персонажа, кажется, уже появились завистники-коллеги. Впрочем, и друзья у него тоже есть. В проекте также задействован Хью Грант. Он воплотил образ умпа-лумпы. Даль выдумал этот народ. Его представители небольшого роста и питаются какао-бобами. В книге Вонка встретил умпа-лумпов, когда искал новые сорта какао для изготовления шоколада. Впоследствии они стали работать на его фабрике — могли там есть сколько угодно. Писателя критиковали за то, как в книге представлены умпа-лумпы. Но автор обвинения в расизме опровергал. Фильмы по произведениям Даля о Вилли Вонке уже снимались. Образ кондитера воплотили Джин Уайлдер в ленте 1971 года Мела Стюарта и Джонни Депп в картине 2005 года Тима Бертона. Выбор Шаламе на роль юного Вилли Вонки обсуждался в Сети в связи с личной жизнью молодого актера. Тимоти приписывали роман с дочерью Деппа Лили-Роуз. Они работали вместе на съемках "Короля". Ранее сообщалось о том, что Марго Робби штрафовала коллег на площадке "Барби".

https://ria.ru/20230712/znamenitosti-1883680131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости