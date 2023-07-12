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Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров с премьеры - РИА Новости, 12.07.2023
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Культура
 
14:56 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/kino-1883723119.html
Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров с премьеры
Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров с премьеры - РИА Новости, 12.07.2023
Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров с премьеры
Трейлер фильма "Вилли Вонка" набрал 8,5 миллиона просмотров за 18 часов после публикации на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:56
2023-07-12T14:56
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Трейлер фильма "Вилли Вонка" набрал 8,5 миллиона просмотров за 18 часов после публикации на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures. Это история становления героя из сказки Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Главная роль у Тимати Шаламе ("Маленькие женщины", "Дюна"). Он сыграл юного кондитера, мечтающего о своей шоколадной лавке. Приготовленные им конфеты такие вкусные, что у персонажа, кажется, уже появились завистники-коллеги. Впрочем, и друзья у него тоже есть. В проекте также задействован Хью Грант. Он воплотил образ умпа-лумпы. Даль выдумал этот народ. Его представители небольшого роста и питаются какао-бобами. В книге Вонка встретил умпа-лумпов, когда искал новые сорта какао для изготовления шоколада. Впоследствии они стали работать на его фабрике — могли там есть сколько угодно. Писателя критиковали за то, как в книге представлены умпа-лумпы. Но автор обвинения в расизме опровергал. Фильмы по произведениям Даля о Вилли Вонке уже снимались. Образ кондитера воплотили Джин Уайлдер в ленте 1971 года Мела Стюарта и Джонни Депп в картине 2005 года Тима Бертона. Выбор Шаламе на роль юного Вилли Вонки обсуждался в Сети в связи с личной жизнью молодого актера. Тимоти приписывали роман с дочерью Деппа Лили-Роуз. Они работали вместе на съемках "Короля". Ранее сообщалось о том, что Марго Робби штрафовала коллег на площадке "Барби".
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров с премьеры

Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров за 19 часов

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Трейлер фильма "Вилли Вонка" набрал 8,5 миллиона просмотров за 18 часов после публикации на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures.
Это история становления героя из сказки Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Главная роль у Тимати Шаламе ("Маленькие женщины", "Дюна"). Он сыграл юного кондитера, мечтающего о своей шоколадной лавке. Приготовленные им конфеты такие вкусные, что у персонажа, кажется, уже появились завистники-коллеги. Впрочем, и друзья у него тоже есть.
В проекте также задействован Хью Грант. Он воплотил образ умпа-лумпы. Даль выдумал этот народ. Его представители небольшого роста и питаются какао-бобами. В книге Вонка встретил умпа-лумпов, когда искал новые сорта какао для изготовления шоколада. Впоследствии они стали работать на его фабрике — могли там есть сколько угодно.
Писателя критиковали за то, как в книге представлены умпа-лумпы. Но автор обвинения в расизме опровергал.
Фильмы по произведениям Даля о Вилли Вонке уже снимались. Образ кондитера воплотили Джин Уайлдер в ленте 1971 года Мела Стюарта и Джонни Депп в картине 2005 года Тима Бертона.
Выбор Шаламе на роль юного Вилли Вонки обсуждался в Сети в связи с личной жизнью молодого актера. Тимоти приписывали роман с дочерью Деппа Лили-Роуз. Они работали вместе на съемках "Короля".
Ранее сообщалось о том, что Марго Робби штрафовала коллег на площадке "Барби".
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