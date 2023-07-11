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Марго Робби штрафовала коллег на съемках "Барби" за отсутствие розового
Марго Робби штрафовала коллег на съемках "Барби" за отсутствие розового - РИА Новости, 11.07.2023
Марго Робби штрафовала коллег на съемках "Барби" за отсутствие розового
Марго Робби штрафовала коллег на съемках "Барби" Греты Гервиг. Об этом рассказал в интервью People Райан Гослинг. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:00
2023-07-11T03:00
2023-07-11T03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Марго Робби штрафовала коллег на съемках "Барби" Греты Гервиг. Об этом рассказал в интервью People Райан Гослинг. "Раз в неделю она устраивала "день розового". Каждый должен был надеть что-то такого цвета. Если кто-то этого не делал – его штрафовали. Марго собирала штрафы и отправляла все в благотворительную организацию", – вспоминает актер.У Робби была главная роль. Она сыграла Барби оказавшуюся в реальном, а не игрушечном мире. Гослинг воплотил образ Кена. Еще до премьеры вокруг фильма разгорелся скандал. Картину запретили к прокату во Вьетнаме из-за показа карты Южно-Китайского моря в одной из сцен. В картине спорную часть акватории показали принадлежащей КНР. На спорную территорию также претендуют Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Малайзия и Бруней. Скандал вокруг ленты уже прокомментировали на студии Warner Bros.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, марго робби, кино и сериалы, знаменитости, райан гослинг, барби
Культура, Новости культуры, Марго Робби, Кино и сериалы, Знаменитости, Райан Гослинг, Барби
Марго Робби штрафовала коллег на съемках "Барби" за отсутствие розового
Актриса Марго Робби штрафовала коллег на съемках "Барби" за отсутствие розового в одежде