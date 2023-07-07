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Warner Bros. отреагировала на скандал вокруг карты в фильме "Барби" - РИА Новости, 07.07.2023
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Культура
 
01:15 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/barbi-1882701328.html
Warner Bros. отреагировала на скандал вокруг карты в фильме "Барби"
Warner Bros. отреагировала на скандал вокруг карты в фильме "Барби" - РИА Новости, 07.07.2023
Warner Bros. отреагировала на скандал вокруг карты в фильме "Барби"
Киностудия Warner Brothers заявила, что вызвавшее международный скандал изображение географической карты в фильме "Барби" имитирует детский рисунок и не имеет... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T01:15
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культура
вьетнам
южно-китайское море
китай
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киностудия Warner Brothers заявила, что вызвавшее международный скандал изображение географической карты в фильме "Барби" имитирует детский рисунок и не имеет отношения к политике, сообщает журнал Variety. В понедельник о запрете проката фильма в стране заявил департамент кино Вьетнама. Вьетнамские власти возмутил эпизод с картой, на которой присутствует изображение так называемой "линии коровьего языка" - обозначения, которыми Китай определяет свои требования в Южно-Китайского море, включая вьетнамские территории. Позднее о возможном запрете сообщил Совет по кино и телевидению Филиппин. "Карта в Барбиленде - это детские рисунки мелками. Эти рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление", - говорится в заявлении студии изданию. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
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вьетнам
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вьетнам, южно-китайское море, китай
Культура, Вьетнам, Южно-Китайское море, Китай
Warner Bros. отреагировала на скандал вокруг карты в фильме "Барби"

Warner Bros. назвала лишенной политической подоплеки возмутившую Вьетнам карту в "Барби"

© Heyday Films (2023) Кадр из фильма "Барби"
Кадр из фильма Барби
© Heyday Films (2023)
Кадр из фильма "Барби". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киностудия Warner Brothers заявила, что вызвавшее международный скандал изображение географической карты в фильме "Барби" имитирует детский рисунок и не имеет отношения к политике, сообщает журнал Variety.
В понедельник о запрете проката фильма в стране заявил департамент кино Вьетнама. Вьетнамские власти возмутил эпизод с картой, на которой присутствует изображение так называемой "линии коровьего языка" - обозначения, которыми Китай определяет свои требования в Южно-Китайского море, включая вьетнамские территории. Позднее о возможном запрете сообщил Совет по кино и телевидению Филиппин.
"Карта в Барбиленде - это детские рисунки мелками. Эти рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление", - говорится в заявлении студии изданию.
Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
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КультураВьетнамЮжно-Китайское мореКитай
 
 
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