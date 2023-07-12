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СМИ сообщили о попытке китайских хакеров взломать почту госдепа США - РИА Новости, 12.07.2023
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23:51 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/khakery-1883865072.html
СМИ сообщили о попытке китайских хакеров взломать почту госдепа США
СМИ сообщили о попытке китайских хакеров взломать почту госдепа США - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ сообщили о попытке китайских хакеров взломать почту госдепа США
Китайские хакеры пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:51
2023-07-12T23:51
в мире
сша
microsoft corporation
энтони блинкен
пекин
технологии
китай
джо байден
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Китайские хакеры пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Китайские хакеры пытались проникнуть в определенные учетные записи электронной почты госдепартамента за несколько недель до поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне", - говорится в сообщении издания со ссылкой на неназванных американских чиновников. Как отмечают чиновники, расследование взлома продолжается. По данным источников, хакеры не смогли похитить секретную информацию, потому что им не удалось проникнуть в секретные системы электронной почты. Газета отмечает, что хакеры якобы связаны с военными Китая или китайской разведкой. Газета подчеркивает, что представители администрации президента США Джо Байдена отказались сообщать, какие именно должностные лица подверглись атаке со стороны китайских хакеров. Как отмечается, госдепартамент обнаружил взлом 16 июня и в тот же день проинформировал об этом компанию Microsoft. При этом Microsoft утверждает, что взлом начался в мае. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
https://ria.ru/20230703/dannye-1882020810.html
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в мире, сша, microsoft corporation, энтони блинкен, пекин, технологии, китай, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Microsoft Corporation, Энтони Блинкен, Пекин, Технологии, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин
СМИ сообщили о попытке китайских хакеров взломать почту госдепа США

NYT: китайские хакеры пытались взломать почту госдепа США до поездки Блинкена в Пекин

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Китайские хакеры пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
"Китайские хакеры пытались проникнуть в определенные учетные записи электронной почты госдепартамента за несколько недель до поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне", - говорится в сообщении издания со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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Как отмечают чиновники, расследование взлома продолжается. По данным источников, хакеры не смогли похитить секретную информацию, потому что им не удалось проникнуть в секретные системы электронной почты. Газета отмечает, что хакеры якобы связаны с военными Китая или китайской разведкой.
Газета подчеркивает, что представители администрации президента США Джо Байдена отказались сообщать, какие именно должностные лица подверглись атаке со стороны китайских хакеров. Как отмечается, госдепартамент обнаружил взлом 16 июня и в тот же день проинформировал об этом компанию Microsoft. При этом Microsoft утверждает, что взлом начался в мае.
Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
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