https://ria.ru/20230712/izderzhki-1883787018.html

Страны G7 хотят возложить на Россию издержки в случае нового конфликта

Страны G7 хотят возложить на Россию издержки в случае нового конфликта - РИА Новости, 12.07.2023

Страны G7 хотят возложить на Россию издержки в случае нового конфликта

Страны G7 в заявлении на саммите НАТО в Вильнюсе о гарантиях безопасности Украине отмечают, что возложат экономические и прочие издержки на Россию в случае... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:27

2023-07-12T16:27

2023-07-12T16:27

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россия

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g7

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владимир зеленский

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 в заявлении на саммите НАТО в Вильнюсе о гарантиях безопасности Украине отмечают, что возложат экономические и прочие издержки на Россию в случае нового военного конфликта, сообщает агентство Франс Пресс. Гарантии безопасности, которые Большая семерка предоставляет Киеву, предусматривают приоритет поставок систем ПВО, артиллерии, оружия дальнего радиуса действия и истребителей. "Они также будут стремиться "наложить на Россию экономические и прочие издержки", если она начнет другую войну после завершения этого конфликта", - говорится в заявлении, полученном агентством. Участники G7 отметили, что предложат оперативно оказать военную и финансовую помощь Украине "в случае будущего вооруженного нападения России". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской военной операции. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230712/artilleriya-1883719047.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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украина, россия, нато, g7, в мире, владимир зеленский