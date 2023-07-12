https://ria.ru/20230712/itogi-1883856229.html

Вице-спикер Верховной рады заявила, что итоги саммита НАТО ее разочаровали

Вице-спикер Верховной рады заявила, что итоги саммита НАТО ее разочаровали - РИА Новости, 12.07.2023

Вице-спикер Верховной рады заявила, что итоги саммита НАТО ее разочаровали

Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк заявила, что результаты саммита НАТО ее разочаровали, но альянс для Киева остается наибольшей гарантией... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T21:48

2023-07-12T21:48

2023-07-12T21:48

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк заявила, что результаты саммита НАТО ее разочаровали, но альянс для Киева остается наибольшей гарантией безопасности. "Настроение и результаты по итогу саммита смешанные... Когда мы говорим про максимальные решения, которых мы ожидали от саммита, все-таки мы должны быть реалистами. НАТО для нас остается наибольшей гарантией безопасности… Мы, конечно, ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулирования саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения", - сказала Кондратюк в эфире телеканала "Рада". Она добавила, что такие "осторожные" шаги со стороны партнеров связаны с политическими вопросами, в том числе с предстоящими выборами в США. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230712/bayden-1883854494.html

https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883807729.html

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в мире, россия, йенс столтенберг, нато, верховная рада украины, владимир путин, киев, украина