Рейтинг@Mail.ru
В посольстве рассказали о россиянах, заблокированных в деревне в Индии - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:20 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/indiya-1883685955.html
В посольстве рассказали о россиянах, заблокированных в деревне в Индии
В посольстве рассказали о россиянах, заблокированных в деревне в Индии - РИА Новости, 12.07.2023
В посольстве рассказали о россиянах, заблокированных в деревне в Индии
Заблокированные в индийской деревне из-за схода оползня российские туристы не пострадали, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:20
2023-07-12T11:20
туризм
новости - туризм
в мире
индия
химачал-прадеш
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728878071_0:317:2730:1853_1920x0_80_0_0_7d773645e05c8c17016bf41552b13250.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл – РИА Новости. Заблокированные в индийской деревне из-за схода оползня российские туристы не пострадали, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили РИА Новости в посольстве России. "В результате схода оползня и разрушения дорожного полотна в округе Кулу в штате Химачал-Прадеш группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. Находимся с ними, а также с местными властями в постоянном контакте", – сказал представитель посольства. Он отметил, что россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. "Пострадавших среди них нет", – добавил он. Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила РИА Новости, что застрявшие из-за наводнения и разлива рек на севере Индии российские туристы находятся в безопасности, полиция и спасатели начали их эвакуацию. Сильные дожди начались на севере Индии 8 июля. Больше других от сильных осадков пострадал находящийся в предгорьях Гималаев штат Химачал-Прадеш. Дожди вызвали оползни, обрушение домов и мостов, наводнения заблокировали автомобильные дороги и магистрали. По данным властей штата, в результате стихии в Химачал-Прадеше погибли не менее 34 человек, общее число жертв наводнений и оползней превышает 100 погибших.
https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883641742.html
индия
химачал-прадеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728878071_0:269:2372:2048_1920x0_80_0_0_1e87809ca66001a94262142863c15e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, в мире, индия, химачал-прадеш, туризм
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Индия, Химачал-Прадеш, Туризм
В посольстве рассказали о россиянах, заблокированных в деревне в Индии

Посольство: заблокированные в деревне Индии из-за оползня российские туристы не пострадали

© AP Photo / Rishabh R. JainВертолет спасателей в Гималаях
Вертолет спасателей в Гималаях - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Rishabh R. Jain
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл – РИА Новости. Заблокированные в индийской деревне из-за схода оползня российские туристы не пострадали, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"В результате схода оползня и разрушения дорожного полотна в округе Кулу в штате Химачал-Прадеш группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. Находимся с ними, а также с местными властями в постоянном контакте", – сказал представитель посольства.
Он отметил, что россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. "Пострадавших среди них нет", – добавил он.
Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила РИА Новости, что застрявшие из-за наводнения и разлива рек на севере Индии российские туристы находятся в безопасности, полиция и спасатели начали их эвакуацию.
Сильные дожди начались на севере Индии 8 июля. Больше других от сильных осадков пострадал находящийся в предгорьях Гималаев штат Химачал-Прадеш. Дожди вызвали оползни, обрушение домов и мостов, наводнения заблокировали автомобильные дороги и магистрали. По данным властей штата, в результате стихии в Химачал-Прадеше погибли не менее 34 человек, общее число жертв наводнений и оползней превышает 100 погибших.
МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу
Вчера, 00:50
 
ТуризмНовости - ТуризмВ миреИндияХимачал-ПрадешТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала