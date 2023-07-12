https://ria.ru/20230712/indiya-1883685955.html

В посольстве рассказали о россиянах, заблокированных в деревне в Индии

В посольстве рассказали о россиянах, заблокированных в деревне в Индии - РИА Новости, 12.07.2023

В посольстве рассказали о россиянах, заблокированных в деревне в Индии

Заблокированные в индийской деревне из-за схода оползня российские туристы не пострадали, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:20

2023-07-12T11:20

2023-07-12T11:20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл – РИА Новости. Заблокированные в индийской деревне из-за схода оползня российские туристы не пострадали, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили РИА Новости в посольстве России. "В результате схода оползня и разрушения дорожного полотна в округе Кулу в штате Химачал-Прадеш группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. Находимся с ними, а также с местными властями в постоянном контакте", – сказал представитель посольства. Он отметил, что россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. "Пострадавших среди них нет", – добавил он. Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила РИА Новости, что застрявшие из-за наводнения и разлива рек на севере Индии российские туристы находятся в безопасности, полиция и спасатели начали их эвакуацию. Сильные дожди начались на севере Индии 8 июля. Больше других от сильных осадков пострадал находящийся в предгорьях Гималаев штат Химачал-Прадеш. Дожди вызвали оползни, обрушение домов и мостов, наводнения заблокировали автомобильные дороги и магистрали. По данным властей штата, в результате стихии в Химачал-Прадеше погибли не менее 34 человек, общее число жертв наводнений и оползней превышает 100 погибших.

https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883641742.html

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