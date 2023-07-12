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Пятнадцать туристов из России застряли в горах Индии из-за наводнений - РИА Новости, 12.07.2023
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Туризм
 
10:07 12.07.2023 (обновлено: 11:08 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/indiya-1883683909.html
Пятнадцать туристов из России застряли в горах Индии из-за наводнений
Пятнадцать туристов из России застряли в горах Индии из-за наводнений - РИА Новости, 12.07.2023
Пятнадцать туристов из России застряли в горах Индии из-за наводнений
Пятнадцать российских туристов застряли в деревне в горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш, на который обрушились проливные дожди, вызвавшие разлив... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:07
2023-07-12T11:08
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл – РИА Новости. Пятнадцать российских туристов застряли в деревне в горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш, на который обрушились проливные дожди, вызвавшие разлив рек и наводнения, сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора штата Сатвант Атвал Триведи. Полиция и спасатели начали их эвакуацию, сообщили РИА Новости в полиции штата. "Мы связались с ними, они в безопасности. Полиция и национальные силы реагирования на стихийные бедствия начали операцию по эвакуации", – сообщил представитель полиции.Сильные дожди начались на севере Индии 8 июля. Больше других от сильных осадков пострадал находящийся в предгорьях Гималаев штат Химачал-Прадеш. Дожди вызвали оползни, обрушение домов и мостов, наводнения заблокировали автомобильные дороги и магистрали. По данным властей штата, в результате стихии в Химачал-Прадеше погибли не менее 34 человек, общее число жертв наводнений и оползней превышает 100 погибших.
https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883641742.html
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новости - туризм, в мире, химачал-прадеш, индия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Химачал-Прадеш, Индия, Туризм
Пятнадцать туристов из России застряли в горах Индии из-за наводнений

Пятнадцать туристов из России заблокированы в горах Индии из-за наводнений

© РИА Новости / Евгений БезекаИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Евгений Безека
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл – РИА Новости. Пятнадцать российских туристов застряли в деревне в горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш, на который обрушились проливные дожди, вызвавшие разлив рек и наводнения, сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора штата Сатвант Атвал Триведи.
Полиция и спасатели начали их эвакуацию, сообщили РИА Новости в полиции штата. "Мы связались с ними, они в безопасности. Полиция и национальные силы реагирования на стихийные бедствия начали операцию по эвакуации", – сообщил представитель полиции.
Сильные дожди начались на севере Индии 8 июля. Больше других от сильных осадков пострадал находящийся в предгорьях Гималаев штат Химачал-Прадеш. Дожди вызвали оползни, обрушение домов и мостов, наводнения заблокировали автомобильные дороги и магистрали. По данным властей штата, в результате стихии в Химачал-Прадеше погибли не менее 34 человек, общее число жертв наводнений и оползней превышает 100 погибших.
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