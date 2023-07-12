https://ria.ru/20230712/gusev-1883766273.html

Дмитрия Гусева зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Дмитрия Гусева зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023

Дмитрия Гусева зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:32

2023-07-12T15:32

2023-07-12T15:32

политика

москва

россия

дмитрий реут

сергей собянин

борис чернышов (депутат)

мосгоризбирком

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95940/70/959407072_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_f809e0077dfa2f52f28298300632a11c.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду. Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Гусевым документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства. "Кандидат представил 112 подписей муниципальных депутатов из 112 районов города Москвы. Подписи нотариально удостоверены, в соответствии с требованиями закона все признаны достоверными по итогам проведенной проверки. Поэтому предлагается зарегистрировать Дмитрия Геннадьевича Гусева кандидатом на должность мэра Москвы, выдать удостоверение зарегистрированного кандидата, опубликовать данное решение", - сказал Реут. Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля. Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

https://ria.ru/20230704/moskva-1882098755.html

https://ria.ru/20230704/azarov-1882192859.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, россия, дмитрий реут , сергей собянин, борис чернышов (депутат), мосгоризбирком, госдума рф, московская городская избирательная комиссия