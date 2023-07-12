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Дмитрия Гусева зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023
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15:32 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/gusev-1883766273.html
Дмитрия Гусева зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Дмитрия Гусева зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023
Дмитрия Гусева зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:32
2023-07-12T15:32
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду. Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Гусевым документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства. "Кандидат представил 112 подписей муниципальных депутатов из 112 районов города Москвы. Подписи нотариально удостоверены, в соответствии с требованиями закона все признаны достоверными по итогам проведенной проверки. Поэтому предлагается зарегистрировать Дмитрия Геннадьевича Гусева кандидатом на должность мэра Москвы, выдать удостоверение зарегистрированного кандидата, опубликовать данное решение", - сказал Реут. Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля. Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
https://ria.ru/20230704/moskva-1882098755.html
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политика, москва, россия, дмитрий реут , сергей собянин, борис чернышов (депутат), мосгоризбирком, госдума рф, московская городская избирательная комиссия
Политика, Москва, Россия, Дмитрий Реут , Сергей Собянин, Борис Чернышов (депутат), Мосгоризбирком, Госдума РФ, Московская городская избирательная комиссия
Дмитрия Гусева зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Дмитрия Гусева кандидатом на пост мэра Москвы

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Здание Мосгоризбиркома. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду.
Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Гусевым документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства.
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"Кандидат представил 112 подписей муниципальных депутатов из 112 районов города Москвы. Подписи нотариально удостоверены, в соответствии с требованиями закона все признаны достоверными по итогам проведенной проверки. Поэтому предлагается зарегистрировать Дмитрия Геннадьевича Гусева кандидатом на должность мэра Москвы, выдать удостоверение зарегистрированного кандидата, опубликовать данное решение", - сказал Реут.
Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.
Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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ПолитикаМоскваРоссияДмитрий РеутСергей СобянинБорис Чернышов (депутат)МосгоризбиркомГосдума РФМосковская городская избирательная комиссия
 
 
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