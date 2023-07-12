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Зеленский высказался о гарантиях безопасности от G7 - РИА Новости, 12.07.2023
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14:35 12.07.2023 (обновлено: 14:44 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/garantii-1883733679.html
Зеленский высказался о гарантиях безопасности от G7
Зеленский высказался о гарантиях безопасности от G7 - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский высказался о гарантиях безопасности от G7
Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от большой семерки могут стать первым юридическим документом - "зонтиком" для Киева. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:35
2023-07-12T14:44
в мире
украина
владимир зеленский
нато
g7
йенс столтенберг
киев
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от большой семерки могут стать первым юридическим документом - "зонтиком" для Киева. "У нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнёров, имею в виду юридически. У нас есть фактические гарантии безопасности, такие как финансовые санкционные и оборонные. И это очень важно, потому что это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой "зонтик". Это первый такой документ - "зонтик" гарантий безопасности, а потом уже Украина будет иметь документы с каждой страной - гарантом безопасности", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его мнению, в будущем в двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности должно быть закреплено все то, что Украина уже имеет сегодня и то, чего ей не хватает. "Этот "зонтик", этот документ позволяет не только странам семёрки подключиться, это возможность другим партнёрам подключиться. Мне кажется, этот новый этап очень важный", - отметил Зеленский. При этом он назвал лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО. "На пути в НАТО мы хотели бы иметь гарантии, которые есть у нас… Хотим иметь соответствующий документ, чтобы не только на наших личных отношениях базировалась помощь, а чтобы она была выписана и была очень конкретной. Сегодняшняя рамочная декларация, гарантии безопасности открывают возможность двусторонних мощных документов", - отметил Зеленский. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.
https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883725347.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, g7, йенс столтенберг, киев, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, G7, Йенс Столтенберг, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Зеленский высказался о гарантиях безопасности от G7

Президент Украины Зеленский назвал гарантии безопасности от G7 зонтиком для Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от большой семерки могут стать первым юридическим документом - "зонтиком" для Киева.
"У нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнёров, имею в виду юридически. У нас есть фактические гарантии безопасности, такие как финансовые санкционные и оборонные. И это очень важно, потому что это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой "зонтик". Это первый такой документ - "зонтик" гарантий безопасности, а потом уже Украина будет иметь документы с каждой страной - гарантом безопасности", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины
Вчера, 14:07
По его мнению, в будущем в двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности должно быть закреплено все то, что Украина уже имеет сегодня и то, чего ей не хватает.
«
"Этот "зонтик", этот документ позволяет не только странам семёрки подключиться, это возможность другим партнёрам подключиться. Мне кажется, этот новый этап очень важный", - отметил Зеленский.
При этом он назвал лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО.
«
"На пути в НАТО мы хотели бы иметь гарантии, которые есть у нас… Хотим иметь соответствующий документ, чтобы не только на наших личных отношениях базировалась помощь, а чтобы она была выписана и была очень конкретной. Сегодняшняя рамочная декларация, гарантии безопасности открывают возможность двусторонних мощных документов", - отметил Зеленский.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОG7Йенс СтолтенбергКиевРоссияДмитрий Песков
 
 
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