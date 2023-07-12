https://ria.ru/20230712/garantii-1883733679.html

Зеленский высказался о гарантиях безопасности от G7

Зеленский высказался о гарантиях безопасности от G7 - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский высказался о гарантиях безопасности от G7

Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от большой семерки могут стать первым юридическим документом - "зонтиком" для Киева. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:35

2023-07-12T14:35

2023-07-12T14:44

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от большой семерки могут стать первым юридическим документом - "зонтиком" для Киева. "У нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнёров, имею в виду юридически. У нас есть фактические гарантии безопасности, такие как финансовые санкционные и оборонные. И это очень важно, потому что это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой "зонтик". Это первый такой документ - "зонтик" гарантий безопасности, а потом уже Украина будет иметь документы с каждой страной - гарантом безопасности", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его мнению, в будущем в двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности должно быть закреплено все то, что Украина уже имеет сегодня и то, чего ей не хватает. "Этот "зонтик", этот документ позволяет не только странам семёрки подключиться, это возможность другим партнёрам подключиться. Мне кажется, этот новый этап очень важный", - отметил Зеленский. При этом он назвал лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО. "На пути в НАТО мы хотели бы иметь гарантии, которые есть у нас… Хотим иметь соответствующий документ, чтобы не только на наших личных отношениях базировалась помощь, а чтобы она была выписана и была очень конкретной. Сегодняшняя рамочная декларация, гарантии безопасности открывают возможность двусторонних мощных документов", - отметил Зеленский. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.

https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883725347.html

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883729061.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, g7, йенс столтенберг, киев, россия, дмитрий песков