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Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский
Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.07.2023
Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский
Владимир Зеленский считает, что "гарантии безопасности" от стран Запада не должны заменить Украине членство в НАТО. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:20
2023-07-12T13:20
2023-07-12T13:46
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что "гарантии безопасности" от стран Запада не должны заменить Украине членство в НАТО."Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я еще раз это подчеркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Телеканал Sky News ранее сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато
Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский
Зеленский: гарантии безопасности от Запада не должны заменить Украине членство в НАТО