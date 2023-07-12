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Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.07.2023
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13:20 12.07.2023 (обновлено: 13:46 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/garantii-1883714164.html
Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский
Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.07.2023
Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский
Владимир Зеленский считает, что "гарантии безопасности" от стран Запада не должны заменить Украине членство в НАТО. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:20
2023-07-12T13:46
в мире
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нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что "гарантии безопасности" от стран Запада не должны заменить Украине членство в НАТО."Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я еще раз это подчеркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Телеканал Sky News ранее сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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в мире, украина, нато
В мире, Украина, НАТО
Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский

Зеленский: гарантии безопасности от Запада не должны заменить Украине членство в НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что "гарантии безопасности" от стран Запада не должны заменить Украине членство в НАТО.
"Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я еще раз это подчеркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Телеканал Sky News ранее сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы лишь по военным объектам
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