https://ria.ru/20230712/garantii-1883714164.html

Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский

Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.07.2023

Гарантии безопасности не должны заменить членство в НАТО, заявил Зеленский

Владимир Зеленский считает, что "гарантии безопасности" от стран Запада не должны заменить Украине членство в НАТО. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:20

2023-07-12T13:20

2023-07-12T13:46

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что "гарантии безопасности" от стран Запада не должны заменить Украине членство в НАТО."Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я еще раз это подчеркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Телеканал Sky News ранее сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, нато