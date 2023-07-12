https://ria.ru/20230712/f-16-1883823840.html

Эрдоган заявил о надеждах на позитивный исход сделки по закупке у США F-16

Эрдоган заявил о надеждах на позитивный исход сделки по закупке у США F-16 - РИА Новости, 12.07.2023

Эрдоган заявил о надеждах на позитивный исход сделки по закупке у США F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас у него больше надежд на позитивный исход сделки по закупке Турцией у США истребителей F-16. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:33

2023-07-12T18:33

2023-07-12T18:33

f-16

нато

реджеп тайип эрдоган

сша

джо байден

в мире

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас у него больше надежд на позитивный исход сделки по закупке Турцией у США истребителей F-16. Ранее Эрдоган заявил, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе рассчитывает преодолеть проблему с закупкой Анкарой истребителей F-16. "Господин президент (Джо Байден) сказал нам, что позиция конгресса США обязательна в этом процессе. Он заверил, что сделает все от себя зависящее. У меня сейчас надежд больше на этот вопрос, чем когда-либо", - сказал Эрдоган на пресс-конференции во вторник в Вильнюсе. Турция добивается разрешения США на продажу 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Палата представителей конгресса в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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