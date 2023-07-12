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Эрдоган заявил о надеждах на позитивный исход сделки по закупке у США F-16 - РИА Новости, 12.07.2023
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18:33 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/f-16-1883823840.html
Эрдоган заявил о надеждах на позитивный исход сделки по закупке у США F-16
Эрдоган заявил о надеждах на позитивный исход сделки по закупке у США F-16 - РИА Новости, 12.07.2023
Эрдоган заявил о надеждах на позитивный исход сделки по закупке у США F-16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас у него больше надежд на позитивный исход сделки по закупке Турцией у США истребителей F-16. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:33
2023-07-12T18:33
f-16
нато
реджеп тайип эрдоган
сша
джо байден
в мире
турция
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас у него больше надежд на позитивный исход сделки по закупке Турцией у США истребителей F-16. Ранее Эрдоган заявил, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе рассчитывает преодолеть проблему с закупкой Анкарой истребителей F-16. "Господин президент (Джо Байден) сказал нам, что позиция конгресса США обязательна в этом процессе. Он заверил, что сделает все от себя зависящее. У меня сейчас надежд больше на этот вопрос, чем когда-либо", - сказал Эрдоган на пресс-конференции во вторник в Вильнюсе. Турция добивается разрешения США на продажу 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Палата представителей конгресса в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
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f-16, нато, реджеп тайип эрдоган, сша, джо байден, в мире, турция
F-16, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Джо Байден, В мире, Турция
Эрдоган заявил о надеждах на позитивный исход сделки по закупке у США F-16

Эрдоган заявил о надеждах на позитивный исход сделки по F-16 после разговора с Байденом

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас у него больше надежд на позитивный исход сделки по закупке Турцией у США истребителей F-16.
Ранее Эрдоган заявил, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе рассчитывает преодолеть проблему с закупкой Анкарой истребителей F-16.
«
"Господин президент (Джо Байден) сказал нам, что позиция конгресса США обязательна в этом процессе. Он заверил, что сделает все от себя зависящее. У меня сейчас надежд больше на этот вопрос, чем когда-либо", - сказал Эрдоган на пресс-конференции во вторник в Вильнюсе.
Турция добивается разрешения США на продажу 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Палата представителей конгресса в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
СМИ: Госдеп США убеждает сенатора Менендеса не мешать поставкам F-16 Турции
4 июля, 23:00
 
F-16НАТОРеджеп Тайип ЭрдоганСШАДжо БайденВ миреТурция
 
 
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