Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран
Белый дом заявил, что Украина, вероятнее всего, получит F-16 от европейских стран
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Страны Европы, скорее всего, предоставят Украине истребители F-16, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.
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"Передавать F-16, скорее всего, будут европейские страны, которым (США. — Прим. ред.) поставляют эти самолеты", — сказал он, комментируя проходящий в Вильнюсе очередной саммит НАТО.
При этом американский чиновник не уточнил, когда конкретно украинских летчиков начнут обучать пилотированию этих истребителей.
В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.
Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.