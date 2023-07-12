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Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 12.07.2023 (обновлено: 16:19 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/f-16-1883757394.html
Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран
Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран - РИА Новости, 12.07.2023
Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран
Страны Европы, скорее всего, предоставят Украине истребители F-16, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:18
2023-07-12T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
f-16
украина
джейк салливан
нато
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Страны Европы, скорее всего, предоставят Украине истребители F-16, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.&quot;Передавать F-16, скорее всего, будут европейские страны, которым (США. — Прим. ред.) поставляют эти самолеты&quot;, — сказал он, комментируя проходящий в Вильнюсе очередной саммит НАТО.При этом американский чиновник не уточнил, когда конкретно украинских летчиков начнут обучать пилотированию этих истребителей.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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в мире, f-16, украина, джейк салливан, нато, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, F-16, Украина, Джейк Салливан, НАТО, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран

Белый дом заявил, что Украина, вероятнее всего, получит F-16 от европейских стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Страны Европы, скорее всего, предоставят Украине истребители F-16, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.
«

"Передавать F-16, скорее всего, будут европейские страны, которым (США. — Прим. ред.) поставляют эти самолеты", — сказал он, комментируя проходящий в Вильнюсе очередной саммит НАТО.

При этом американский чиновник не уточнил, когда конкретно украинских летчиков начнут обучать пилотированию этих истребителей.
В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.
Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреF-16УкраинаДжейк СалливанНАТОСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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