https://ria.ru/20230712/f-16-1883757394.html

Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран

Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран - РИА Новости, 12.07.2023

Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран

Страны Европы, скорее всего, предоставят Украине истребители F-16, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:18

2023-07-12T15:18

2023-07-12T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

f-16

украина

джейк салливан

нато

сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Страны Европы, скорее всего, предоставят Украине истребители F-16, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News."Передавать F-16, скорее всего, будут европейские страны, которым (США. — Прим. ред.) поставляют эти самолеты", — сказал он, комментируя проходящий в Вильнюсе очередной саммит НАТО.При этом американский чиновник не уточнил, когда конкретно украинских летчиков начнут обучать пилотированию этих истребителей.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, f-16, украина, джейк салливан, нато, сша, ситуация в днр и лнр