ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Шарль Мишель
Глава Евросовета Мишель заявил о готовности ЕС предоставить Украине гарантии безопасности
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и НАТО едины в намерении поддерживать Украину, а также предоставить ей необходимые гарантии безопасности, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.
Мишель прибыл в Вильнюс для участия в заседании в рамках саммита стран НАТО.
"Встреча НАТО и ЕС очень важна, важно держаться вместе для поддержки Украины. У нас с НАТО прекрасное сотрудничество… Также важно подчеркнуть, что мы хотим быть как можно более едиными, и мы готовы предоставить Украине гарантии безопасности и участвовать во всех усилиях", - заявил глава Евросовета.
Страны НАТО накануне утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, напротив, заявил, что для Украины "сейчас самое важное сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.