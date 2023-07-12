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ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Шарль Мишель - РИА Новости, 12.07.2023
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09:36 12.07.2023 (обновлено: 09:42 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/evrosovet-1883667026.html
ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Шарль Мишель
ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Шарль Мишель - РИА Новости, 12.07.2023
ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Шарль Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и НАТО едины в намерении поддерживать Украину, а также предоставить ей необходимые гарантии безопасности, его... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:36
2023-07-12T09:42
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
шарль мишель
владимир зеленский
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и НАТО едины в намерении поддерживать Украину, а также предоставить ей необходимые гарантии безопасности, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии. Мишель прибыл в Вильнюс для участия в заседании в рамках саммита стран НАТО. "Встреча НАТО и ЕС очень важна, важно держаться вместе для поддержки Украины. У нас с НАТО прекрасное сотрудничество… Также важно подчеркнуть, что мы хотим быть как можно более едиными, и мы готовы предоставить Украине гарантии безопасности и участвовать во всех усилиях", - заявил глава Евросовета. Страны НАТО накануне утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, напротив, заявил, что для Украины "сейчас самое важное сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882778552.html
https://ria.ru/20230703/podderzhka-1882004576.html
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в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, шарль мишель, владимир зеленский, евросовет, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Евросовет, Евросоюз, НАТО
ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Шарль Мишель

Глава Евросовета Мишель заявил о готовности ЕС предоставить Украине гарантии безопасности

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и НАТО едины в намерении поддерживать Украину, а также предоставить ей необходимые гарантии безопасности, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.
Мишель прибыл в Вильнюс для участия в заседании в рамках саммита стран НАТО.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Зеленский призвал сделать все для переговоров о членстве Украины в ЕС
7 июля, 13:11
"Встреча НАТО и ЕС очень важна, важно держаться вместе для поддержки Украины. У нас с НАТО прекрасное сотрудничество… Также важно подчеркнуть, что мы хотим быть как можно более едиными, и мы готовы предоставить Украине гарантии безопасности и участвовать во всех усилиях", - заявил глава Евросовета.
Страны НАТО накануне утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, напротив, заявил, что для Украины "сейчас самое важное сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В ЕС заявили, что обеспечат регулярную финансовую поддержку Украины
3 июля, 19:20
 
В миреУкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергШарль МишельВладимир ЗеленскийЕвросоветЕвросоюзНАТО
 
 
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