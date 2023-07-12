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Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 12.07.2023 (обновлено: 00:08 13.07.2023)
https://ria.ru/20230712/erdogan-1883818333.html
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе - РИА Новости, 13.07.2023
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в августе. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-12T18:23
2023-07-13T00:08
специальная военная операция на украине
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире
турция
владимир зеленский
дмитрий песков
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СТАМБУЛ, 12 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в августе.По его словам, он хочет обсудить, в том числе, ситуацию с передачей Киеву боевиков "Азова"*.В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров пока не определена.Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В минувшую субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883498575.html
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россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, турция, владимир зеленский, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире, Турция, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе

Эрдоган надеется лично обсудить с Путиным ситуацию с выдачей Украине главарей "Азова"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в августе.
По его словам, он хочет обсудить, в том числе, ситуацию с передачей Киеву боевиков "Азова"*.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров пока не определена.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В минувшую субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВ миреТурцияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраина
 
 
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