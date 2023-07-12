https://ria.ru/20230712/erdogan-1883807301.html
Турция изучит предложения России по зерновой сделке, заявил Эрдоган
Турция изучит предложения России по зерновой сделке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.07.2023
Турция изучит предложения России по зерновой сделке, заявил Эрдоган
Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки и изучает предложения российской стороны, заявил президент Турции Реджеп Тайип РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:46
2023-07-12T17:46
2023-07-12T17:59
экономика
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
владимир путин
владимир зеленский
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868223087_0:48:825:512_1920x0_80_0_0_ffc26606b1aabd3518c4ee9889c5a2ba.jpg
СТАМБУЛ, 12 июл – РИА Новости. Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки и изучает предложения российской стороны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он напомнил, что обсуждал вопрос с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Стамбул."У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230712/sdelka-1883649748.html
https://ria.ru/20230712/sdelka-1883751172.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868223087_92:0:825:550_1920x0_80_0_0_e75d32c2da4022040e56e70f4a2be8ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, владимир путин, владимир зеленский, оон, нато, россельхозбанк
Экономика, Зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, НАТО, Россельхозбанк
Турция изучит предложения России по зерновой сделке, заявил Эрдоган
Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара изучит предложения Путина по зерновой сделке
СТАМБУЛ, 12 июл – РИА Новости. Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки и изучает предложения российской стороны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он напомнил, что обсуждал вопрос с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Стамбул.
Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт
"У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Непродление зерновой сделки негативно отразится на Ливане, заявил источник