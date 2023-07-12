https://ria.ru/20230712/erdogan-1883807301.html

Турция изучит предложения России по зерновой сделке, заявил Эрдоган

Турция изучит предложения России по зерновой сделке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.07.2023

Турция изучит предложения России по зерновой сделке, заявил Эрдоган

Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки и изучает предложения российской стороны, заявил президент Турции Реджеп Тайип РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:46

2023-07-12T17:46

2023-07-12T17:59

экономика

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

владимир путин

владимир зеленский

оон

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СТАМБУЛ, 12 июл – РИА Новости. Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки и изучает предложения российской стороны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он напомнил, что обсуждал вопрос с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Стамбул."У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230712/sdelka-1883649748.html

https://ria.ru/20230712/sdelka-1883751172.html

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экономика, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, владимир путин, владимир зеленский, оон, нато, россельхозбанк