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"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою
"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою - РИА Новости, 12.07.2023
"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою
В ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей солдат, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с сержантом украинской армии. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:00
2023-07-12T05:00
2023-07-12T05:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей солдат, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с сержантом украинской армии.Украинский военный, который представился Игорем, объяснил, что обучение заграницей отличается от реального боя. Он отметил, что "зеленые новобранцы" становятся деморализованными, когда их сослуживцы получают ранения или умирают."Их моральный дух быстро падает", — добавил сержант ВСУ.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Киев потерял более 26 тысяч военных с начала контрнаступления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, США
"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою
NYT: в ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей сослуживцев