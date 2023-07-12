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"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:00 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/dukh-1883650669.html
"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою
"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою - РИА Новости, 12.07.2023
"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою
В ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей солдат, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с сержантом украинской армии. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:00
2023-07-12T05:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей солдат, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с сержантом украинской армии.Украинский военный, который представился Игорем, объяснил, что обучение заграницей отличается от реального боя. Он отметил, что "зеленые новобранцы" становятся деморализованными, когда их сослуживцы получают ранения или умирают."Их моральный дух быстро падает", — добавил сержант ВСУ.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Киев потерял более 26 тысяч военных с начала контрнаступления.
https://ria.ru/20230712/litsemery-1883642375.html
украина
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в мире, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, США
"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою

NYT: в ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей сослуживцев

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей солдат, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с сержантом украинской армии.
Украинский военный, который представился Игорем, объяснил, что обучение заграницей отличается от реального боя. Он отметил, что "зеленые новобранцы" становятся деморализованными, когда их сослуживцы получают ранения или умирают.
"Их моральный дух быстро падает", — добавил сержант ВСУ.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Киев потерял более 26 тысяч военных с начала контрнаступления.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине
Вчера, 01:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСША
 
 
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