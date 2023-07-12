https://ria.ru/20230712/donetsk-1883716785.html

Российские военные владеют инициативой на участке от Угледара до Артемовска

Российские военные владеют инициативой на участке от Угледара до Артемовска - РИА Новости, 12.07.2023

Российские военные владеют инициативой на участке от Угледара до Артемовска

Инициатива на участке от Угледара до Артемовска принадлежит российским войскам, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:29

2023-07-12T13:29

2023-07-12T14:06

специальная военная операция на украине

угледар

артемовск

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Инициатива на участке от Угледара до Артемовска принадлежит российским войскам, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала."Посмотрим, что принесет новый день, но в данный момент на всем донецком участке фронта, от Угледара до Артемовска, инициатива в наших руках. <...> То, что говорили товарищи из НАТО, что Россия может перехватить инициативу, — она давно в наших руках, инициатива, в украинских руках ее так и не было", — сказал он.Говоря о ситуации в районе Авдеевки, Гагин сообщил, что там идут круглосуточные бои, но российские силы двигаются вперед."Сегодня ночью практически не смолкала канонада — работала наша артиллерия, работала наша пехота", — добавил советник.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник нигде не достиг своих целей, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.В числе уничтоженного: 17 "Леопардов", пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику.

https://ria.ru/20230711/nastuplenie-1883593406.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

угледар

артемовск

россия

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угледар, артемовск, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, сергей шойгу, нато, россия