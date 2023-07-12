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Российские военные владеют инициативой на участке от Угледара до Артемовска
Российские военные владеют инициативой на участке от Угледара до Артемовска - РИА Новости, 12.07.2023
Российские военные владеют инициативой на участке от Угледара до Артемовска
Инициатива на участке от Угледара до Артемовска принадлежит российским войскам, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:29
2023-07-12T13:29
2023-07-12T14:06
специальная военная операция на украине
угледар
артемовск
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Инициатива на участке от Угледара до Артемовска принадлежит российским войскам, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала."Посмотрим, что принесет новый день, но в данный момент на всем донецком участке фронта, от Угледара до Артемовска, инициатива в наших руках. <...> То, что говорили товарищи из НАТО, что Россия может перехватить инициативу, — она давно в наших руках, инициатива, в украинских руках ее так и не было", — сказал он.Говоря о ситуации в районе Авдеевки, Гагин сообщил, что там идут круглосуточные бои, но российские силы двигаются вперед."Сегодня ночью практически не смолкала канонада — работала наша артиллерия, работала наша пехота", — добавил советник.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник нигде не достиг своих целей, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.В числе уничтоженного: 17 "Леопардов", пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику.
https://ria.ru/20230711/nastuplenie-1883593406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Угледар, Артемовск, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, НАТО, Россия
Российские военные владеют инициативой на участке от Угледара до Артемовска
Советник Пушилина Гагин: Россия владеет инициативой на участке от Угледара до Артемовска