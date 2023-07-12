Лавров встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса
Глава МИД Лавров встретится с коллегами из Индонезии и Лаоса 12 июля
© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 12 июля в Джакарте с министрами иностранных дел Индонезии и Лаоса, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Лавров в среду начал визит в Индонезию, где примет участие в министерских совещаниях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
"Сегодня день будет посвящен в основном двусторонним встречам и встречам в многостороннем формате, но ещё вне мероприятий АСЕАН. Начнется все через пару часов со встречи Россия-Индонезия-Китай... Затем будут двусторонние встречи у Сергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел этой же страны, Индонезии (Ретно Марсуди - ред.), принимающей мероприятия, с министром иностранных дел Лаоса (Салемсаем Коммаситом - ред.) и с генсекретарем АСЕАН (Као Кимхорном - ред.)", - сказала она.
В четверг пройдет совещание Россия - АСЕАН и также пройдет череда встреч, в том числе с китайскими коллегами, отметила Захарова.
"Ожидается прибытие в Джакарту Ван И. Хотя он покинул пост министра иностранных дел Китая, в связи с логистикой китайская сторона приняла решение именно в его нынешнем руководителя канцелярии комиссии качестве ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам направить в Джакарту", - указала она.