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Лавров встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса - РИА Новости, 12.07.2023
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08:36 12.07.2023 (обновлено: 08:52 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/diplomatiya-1883662106.html
Лавров встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса
Лавров встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса - РИА Новости, 12.07.2023
Лавров встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 12 июля в Джакарте с министрами иностранных дел Индонезии и Лаоса, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:36
2023-07-12T08:52
в мире
индонезия
лаос
сергей лавров
мария захарова
ретно марсуди
китай
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 12 июля в Джакарте с министрами иностранных дел Индонезии и Лаоса, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Лавров в среду начал визит в Индонезию, где примет участие в министерских совещаниях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)."Сегодня день будет посвящен в основном двусторонним встречам и встречам в многостороннем формате, но ещё вне мероприятий АСЕАН. Начнется все через пару часов со встречи Россия-Индонезия-Китай... Затем будут двусторонние встречи у Сергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел этой же страны, Индонезии (Ретно Марсуди - ред.), принимающей мероприятия, с министром иностранных дел Лаоса (Салемсаем Коммаситом - ред.) и с генсекретарем АСЕАН (Као Кимхорном - ред.)", - сказала она.В четверг пройдет совещание Россия - АСЕАН и также пройдет череда встреч, в том числе с китайскими коллегами, отметила Захарова."Ожидается прибытие в Джакарту Ван И. Хотя он покинул пост министра иностранных дел Китая, в связи с логистикой китайская сторона приняла решение именно в его нынешнем руководителя канцелярии комиссии качестве ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам направить в Джакарту", - указала она.Также у министра состоятся встречи с главами МИД Шри-Ланки и Брунея, добавила Захарова.
https://ria.ru/20230711/torgovlya-1883633081.html
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в мире, индонезия, лаос, сергей лавров, мария захарова, ретно марсуди, китай
В мире, Индонезия, Лаос, Сергей Лавров, Мария Захарова, Ретно Марсуди, Китай
Лавров встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса

Глава МИД Лавров встретится с коллегами из Индонезии и Лаоса 12 июля

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 12 июля в Джакарте с министрами иностранных дел Индонезии и Лаоса, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Лавров в среду начал визит в Индонезию, где примет участие в министерских совещаниях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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"Сегодня день будет посвящен в основном двусторонним встречам и встречам в многостороннем формате, но ещё вне мероприятий АСЕАН. Начнется все через пару часов со встречи Россия-Индонезия-Китай... Затем будут двусторонние встречи у Сергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел этой же страны, Индонезии (Ретно Марсуди - ред.), принимающей мероприятия, с министром иностранных дел Лаоса (Салемсаем Коммаситом - ред.) и с генсекретарем АСЕАН (Као Кимхорном - ред.)", - сказала она.
В четверг пройдет совещание Россия - АСЕАН и также пройдет череда встреч, в том числе с китайскими коллегами, отметила Захарова.
"Ожидается прибытие в Джакарту Ван И. Хотя он покинул пост министра иностранных дел Китая, в связи с логистикой китайская сторона приняла решение именно в его нынешнем руководителя канцелярии комиссии качестве ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам направить в Джакарту", - указала она.
Также у министра состоятся встречи с главами МИД Шри-Ланки и Брунея, добавила Захарова.
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В миреИндонезияЛаосСергей ЛавровМария ЗахароваРетно МарсудиКитай
 
 
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