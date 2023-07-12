https://ria.ru/20230712/diplomatiya-1883662106.html

Лавров встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса

Лавров встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса - РИА Новости, 12.07.2023

Лавров встретится с главами МИД Индонезии и Лаоса

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 12 июля в Джакарте с министрами иностранных дел Индонезии и Лаоса, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:36

2023-07-12T08:36

2023-07-12T08:52

в мире

индонезия

лаос

сергей лавров

мария захарова

ретно марсуди

китай

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 12 июля в Джакарте с министрами иностранных дел Индонезии и Лаоса, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Лавров в среду начал визит в Индонезию, где примет участие в министерских совещаниях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)."Сегодня день будет посвящен в основном двусторонним встречам и встречам в многостороннем формате, но ещё вне мероприятий АСЕАН. Начнется все через пару часов со встречи Россия-Индонезия-Китай... Затем будут двусторонние встречи у Сергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел этой же страны, Индонезии (Ретно Марсуди - ред.), принимающей мероприятия, с министром иностранных дел Лаоса (Салемсаем Коммаситом - ред.) и с генсекретарем АСЕАН (Као Кимхорном - ред.)", - сказала она.В четверг пройдет совещание Россия - АСЕАН и также пройдет череда встреч, в том числе с китайскими коллегами, отметила Захарова."Ожидается прибытие в Джакарту Ван И. Хотя он покинул пост министра иностранных дел Китая, в связи с логистикой китайская сторона приняла решение именно в его нынешнем руководителя канцелярии комиссии качестве ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам направить в Джакарту", - указала она.Также у министра состоятся встречи с главами МИД Шри-Ланки и Брунея, добавила Захарова.

https://ria.ru/20230711/torgovlya-1883633081.html

https://ria.ru/20230711/otnosheniya-1883631493.html

индонезия

лаос

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, лаос, сергей лавров, мария захарова, ретно марсуди, китай