https://ria.ru/20230712/davankov-1883767804.html

Даванков стал кандидатом на пост мэра Москвы

Даванков стал кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023

Даванков стал кандидатом на пост мэра Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова в качестве кандидата на пост мэра... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:34

2023-07-12T15:34

2023-07-12T15:34

политика

москва

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дмитрий реут

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мосгоризбирком

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду. Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Даванковым документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства. "Собрал 114 подписей из 114 районов города Москвы, поэтому, рассмотрев все представленные документы, проведя все необходимые действия проверки, я предлагаю зарегистрировать Владислава Андреевича Даванкова на должность (кандидата в мэры - ред.) мэра Москвы", - сказал Реут. Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля. Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

https://ria.ru/20230712/gusev-1883766273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, россия, дмитрий реут , сергей собянин, борис чернышов (депутат), госдума рф, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия