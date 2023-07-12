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Даванков стал кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023
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15:34 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/davankov-1883767804.html
Даванков стал кандидатом на пост мэра Москвы
Даванков стал кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023
Даванков стал кандидатом на пост мэра Москвы
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова в качестве кандидата на пост мэра... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:34
2023-07-12T15:34
политика
москва
россия
дмитрий реут
сергей собянин
борис чернышов (депутат)
госдума рф
мосгоризбирком
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду. Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Даванковым документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства. "Собрал 114 подписей из 114 районов города Москвы, поэтому, рассмотрев все представленные документы, проведя все необходимые действия проверки, я предлагаю зарегистрировать Владислава Андреевича Даванкова на должность (кандидата в мэры - ред.) мэра Москвы", - сказал Реут. Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля. Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
https://ria.ru/20230712/gusev-1883766273.html
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политика, москва, россия, дмитрий реут , сергей собянин, борис чернышов (депутат), госдума рф, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия
Политика, Москва, Россия, Дмитрий Реут , Сергей Собянин, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Мосгоризбирком, Московская городская избирательная комиссия
Даванков стал кандидатом на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Даванкова кандидатом на пост мэра Москвы от "Новых людей"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладислав Даванков
Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду.
Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Даванковым документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства.
Здание Мосгоризбиркома - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Дмитрия Гусева зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Вчера, 15:32
"Собрал 114 подписей из 114 районов города Москвы, поэтому, рассмотрев все представленные документы, проведя все необходимые действия проверки, я предлагаю зарегистрировать Владислава Андреевича Даванкова на должность (кандидата в мэры - ред.) мэра Москвы", - сказал Реут.
Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.
Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Леонида Зюганова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Вчера, 15:22
 
ПолитикаМоскваРоссияДмитрий РеутСергей СобянинБорис Чернышов (депутат)Госдума РФМосгоризбиркомМосковская городская избирательная комиссия
 
 
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