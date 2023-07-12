Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Чили раскритиковал поставку Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/chili-1883668026.html
Экс-глава МИД Чили раскритиковал поставку Киеву кассетных боеприпасов
Экс-глава МИД Чили раскритиковал поставку Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 12.07.2023
Экс-глава МИД Чили раскритиковал поставку Киеву кассетных боеприпасов
Бывший министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос в своем блоге в Twitter назвал ошибочным решение администрации Джо Байдена поставлять Киеву кассетные... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:44
2023-07-12T09:44
в мире
киев
россия
сша
сергей шойгу
эральдо муньос
джо байден
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос в своем блоге в Twitter назвал ошибочным решение администрации Джо Байдена поставлять Киеву кассетные боеприпасы, причиняющие вред гражданскому населению. "Сожалею о переброске кассетных бомб из США в Киев. Это оружие, запрещенное Конвенцией ООН (участницей которой является Чили), причиняет вред гражданскому населению, его поставки правительством Байдена являются большой ошибкой", - написал дипломат. На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Согласно заявлениям американской стороны, Вашингтон получил от Киева письменные гарантии того, что тот сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения, а также не будет использовать их при нанесении ударов по территории РФ. В понедельник в администрации США заявили, что также получили от Украины заверения в том, что та разминирует неразорвавшиеся кассетные боеприпасы по окончании боевых действий с РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу после этого заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии. Во вторник оперативные службы города Токмака Запорожской области сообщили журналистам об обстреле города, по предварительным данным, кассетными боеприпасами. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эту информацию, заявил, что "пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".
https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883627078.html
https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883541153.html
киев
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, сша, сергей шойгу, эральдо муньос, джо байден, оон
В мире, Киев, Россия, США, Сергей Шойгу, Эральдо Муньос, Джо Байден, ООН
Экс-глава МИД Чили раскритиковал поставку Киеву кассетных боеприпасов

Экс-глава МИД Чили Муньос назвал поставку Киеву кассетных боеприпасов грубой ошибкой

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос в своем блоге в Twitter назвал ошибочным решение администрации Джо Байдена поставлять Киеву кассетные боеприпасы, причиняющие вред гражданскому населению.
"Сожалею о переброске кассетных бомб из США в Киев. Это оружие, запрещенное Конвенцией ООН (участницей которой является Чили), причиняет вред гражданскому населению, его поставки правительством Байдена являются большой ошибкой", - написал дипломат.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Трамп раскритиковал решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных бомб
11 июля, 21:44
На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Согласно заявлениям американской стороны, Вашингтон получил от Киева письменные гарантии того, что тот сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения, а также не будет использовать их при нанесении ударов по территории РФ. В понедельник в администрации США заявили, что также получили от Украины заверения в том, что та разминирует неразорвавшиеся кассетные боеприпасы по окончании боевых действий с РФ.
Министр обороны России Сергей Шойгу после этого заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
Во вторник оперативные службы города Токмака Запорожской области сообщили журналистам об обстреле города, по предварительным данным, кассетными боеприпасами. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эту информацию, заявил, что "пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В ДНР высказались о передаче Киеву кассетных боеприпасов
11 июля, 15:41
 
В миреКиевРоссияСШАСергей ШойгуЭральдо МуньосДжо БайденООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала