https://ria.ru/20230712/chili-1883668026.html

Экс-глава МИД Чили раскритиковал поставку Киеву кассетных боеприпасов

Экс-глава МИД Чили раскритиковал поставку Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 12.07.2023

Экс-глава МИД Чили раскритиковал поставку Киеву кассетных боеприпасов

Бывший министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос в своем блоге в Twitter назвал ошибочным решение администрации Джо Байдена поставлять Киеву кассетные... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:44

2023-07-12T09:44

2023-07-12T09:44

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МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос в своем блоге в Twitter назвал ошибочным решение администрации Джо Байдена поставлять Киеву кассетные боеприпасы, причиняющие вред гражданскому населению. "Сожалею о переброске кассетных бомб из США в Киев. Это оружие, запрещенное Конвенцией ООН (участницей которой является Чили), причиняет вред гражданскому населению, его поставки правительством Байдена являются большой ошибкой", - написал дипломат. На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Согласно заявлениям американской стороны, Вашингтон получил от Киева письменные гарантии того, что тот сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения, а также не будет использовать их при нанесении ударов по территории РФ. В понедельник в администрации США заявили, что также получили от Украины заверения в том, что та разминирует неразорвавшиеся кассетные боеприпасы по окончании боевых действий с РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу после этого заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии. Во вторник оперативные службы города Токмака Запорожской области сообщили журналистам об обстреле города, по предварительным данным, кассетными боеприпасами. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эту информацию, заявил, что "пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".

https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883627078.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, сша, сергей шойгу, эральдо муньос, джо байден, оон