https://ria.ru/20230712/chernyshov-1883755073.html
Депутата Чернышова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Депутата Чернышова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023
Депутата Чернышова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикер Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова в качестве кандидата на пост мэра столицы,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:12
2023-07-12T15:12
2023-07-12T15:12
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикер Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду. Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля. Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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РИА Новости
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политика, москва, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, мосгоризбирком
Политика, Москва, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Мосгоризбирком
Депутата Чернышова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Мосгоризбирком зарегистрировал вице-спикера Госдумы Чернышова кандидатом в мэры Москвы