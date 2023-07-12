https://ria.ru/20230712/chernyshov-1883755073.html

Депутата Чернышова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Депутата Чернышова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023

Депутата Чернышова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикер Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова в качестве кандидата на пост мэра столицы,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:12

2023-07-12T15:12

2023-07-12T15:12

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикер Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду. Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля. Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

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Кирилл Волков

политика, москва, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, мосгоризбирком