Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы лишь по военным объектам
Зеленский пообещал, что Киев будет применять кассетные боеприпасы по военным объектам
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что кассетные боеприпасы Киев будет применять исключительно по военным целям.
На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву этот вид боеприпасов.
"Ту помощь, которую мы можем получить от США касаемо решения по кассетным снарядам, это для использования исключительно по военным целям, исключительно на временно оккупированных территориях Украины. Это контролируемо и нигде больше не используется", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.