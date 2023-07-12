https://ria.ru/20230712/boepripasy-1883718553.html

Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы лишь по военным объектам

Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы лишь по военным объектам - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы лишь по военным объектам

Владимир Зеленский утверждает, что кассетные боеприпасы Киев будет применять исключительно по военным целям. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:40

2023-07-12T13:40

2023-07-12T14:10

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

украина

сша

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что кассетные боеприпасы Киев будет применять исключительно по военным целям.На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву этот вид боеприпасов."Ту помощь, которую мы можем получить от США касаемо решения по кассетным снарядам, это для использования исключительно по военным целям, исключительно на временно оккупированных территориях Украины. Это контролируемо и нигде больше не используется", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, в мире, украина, сша