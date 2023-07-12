https://ria.ru/20230712/bayden-1883852444.html
Байден в Вильнюсе не смог правильно озвучить число членов НАТО
Байден в Вильнюсе не смог правильно озвучить число членов НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Байден в Вильнюсе не смог правильно озвучить число членов НАТО
Президент США Джо Байден в Вильнюсе не смог выговорить количество членов НАТО. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T21:01
2023-07-12T21:01
2023-07-12T21:01
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в Вильнюсе не смог выговорить количество членов НАТО. "Скоро НАТО станет тридцать вторым. Будет тридцать три свободных. Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории", - сказал Байден, выступая с речью по итогам саммита альянса. Финляндия в апреле стала 31-м членом НАТО, Швеция на фоне событий на Украине также подала заявку на вступление в альянс. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. В понедельник турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883825158.html
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в мире, швеция, джо байден, евросоюз, нато, йенс столтенберг, нуман куртулмуш, турция, вильнюс, олимпийские игры
В мире, Швеция, Джо Байден, Евросоюз, НАТО, Йенс Столтенберг, Нуман Куртулмуш, Турция, Вильнюс, Олимпийские игры
Байден в Вильнюсе не смог правильно озвучить число членов НАТО
Байден в Вильнюсе не смог выговорить количество членов НАТО