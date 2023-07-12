https://ria.ru/20230712/azov-1883676912.html

Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине

Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине - РИА Новости, 12.07.2023

Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине

Обмен боевиков "Азова"* в прошлом году был более болезненным в моральном плане событием, чем нынешняя выдача их Турцией Украине, заявил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:37

2023-07-12T10:37

2023-07-12T15:39

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

украина

турция

россия

батальон "азов"

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Обмен боевиков "Азова"* в прошлом году был более болезненным в моральном плане событием, чем нынешняя выдача их Турцией Украине, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Для меня было очень болезненно, когда пришлось <…> их нам менять. Сейчас единственное — очередная констатация ситуации, что репутация у Турции в этом плане потеряна, потому что это их обязательства были, их гарантии, они были не исполнены", — сказал он.Так Пушилин ответил на вопрос ведущего, как в ДНР восприняли выдачу Анкарой Киеву боевиков "Азова"*. Он отметил, что сам факт появления "кучки военных преступников" на Украине никак не повлияет на ход военной операции. "Если попробуют опять занять где-то активные позиции, наши ребята уже имеют опыт противодействия. Безусловно, неприятно, но за девять лет мы видели много моментов, которые могли бы решаться по-другому, но есть ряд обстоятельств, которые нужно учитывать. И здесь мы прекрасно понимаем, что тот обмен нужен был, какой бы он болезненный ни был, потому что нужно было наших ребят освободить", — добавил Пушилин. В сентябре 2022 года глава ДНР заявил, что при обмене пленными с Украиной освободили 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из которых из Донбасса, остальные — российские военнослужащие. Киеву передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что азовцы находились в Турции, как сообщалось, это было требованием России.В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с Эрдоганом. В субботу украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Украине главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении ВСУ.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230709/delimkhanov-1883158481.html

https://ria.ru/20230709/postavki-1883129202.html

https://ria.ru/20230712/prestuplenie-1883649939.html

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россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, украина, турция, россия, батальон "азов", донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр