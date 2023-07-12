Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине
Пушилин: обмен азовцев в 2022 году был более болезненным, чем нынешняя выдача Турцией
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Обмен боевиков "Азова"* в прошлом году был более болезненным в моральном плане событием, чем нынешняя выдача их Турцией Украине, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«
"Для меня было очень болезненно, когда пришлось <…> их нам менять. Сейчас единственное — очередная констатация ситуации, что репутация у Турции в этом плане потеряна, потому что это их обязательства были, их гарантии, они были не исполнены", — сказал он.
Так Пушилин ответил на вопрос ведущего, как в ДНР восприняли выдачу Анкарой Киеву боевиков "Азова"*.
Он отметил, что сам факт появления "кучки военных преступников" на Украине никак не повлияет на ход военной операции.
"Если попробуют опять занять где-то активные позиции, наши ребята уже имеют опыт противодействия. Безусловно, неприятно, но за девять лет мы видели много моментов, которые могли бы решаться по-другому, но есть ряд обстоятельств, которые нужно учитывать. И здесь мы прекрасно понимаем, что тот обмен нужен был, какой бы он болезненный ни был, потому что нужно было наших ребят освободить", — добавил Пушилин.
В сентябре 2022 года глава ДНР заявил, что при обмене пленными с Украиной освободили 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из которых из Донбасса, остальные — российские военнослужащие. Киеву передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что азовцы находились в Турции, как сообщалось, это было требованием России.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с Эрдоганом. В субботу украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Украине главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении ВСУ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.