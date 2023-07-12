https://ria.ru/20230712/artemovsk-1883661919.html
К юго-западу от Артемовска идут ожесточенные бои
К юго-западу от Артемовска идут ожесточенные бои - РИА Новости, 12.07.2023
К юго-западу от Артемовска идут ожесточенные бои
Юго-западнее города Артемовск в ДНР, под Клещеевкой, идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:34
2023-07-12T08:34
2023-07-12T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
клещеевка
андрей марочко
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Юго-западнее города Артемовск в ДНР, под Клещеевкой, идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск, противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По оценке Марочко, снарядного голода у украинских формирований нет - плотность и интенсивность обстрелов со стороны противника высокая. "Огневой вал для штурмовиков обеспечивается на регулярной основе по 3-5 раз в день", - сказал собеседник агентства. В начале июля в украинских СМИ, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина "серьезно разгонялась" информация о якобы переходе села Клещеевка, под контроль Киева, глава региона опроверг эти данные. Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230712/litsemery-1883642375.html
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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РИА Новости
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, клещеевка, андрей марочко, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Андрей Марочко, Денис Пушилин
К юго-западу от Артемовска идут ожесточенные бои
Военный эксперт Марочко: к юго-западу от Артемовска идут ожесточенные бои