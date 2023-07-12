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В МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ - РИА Новости, 12.07.2023
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17:48 12.07.2023 (обновлено: 18:34 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/aes-1883808366.html
В МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ
В МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ - РИА Новости, 12.07.2023
В МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили взрывчатых веществ на территории Запорожской АЭС, сообщается в релизе со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:48
2023-07-12T18:34
магатэ
россия
энергодар
владимир зеленский
рафаэль гросси
запорожская аэс
сергей лавров
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили взрывчатых веществ на территории Запорожской АЭС, сообщается в релизе со ссылкой на главу организации Рафаэля Гросси. "Эксперты МАГАТЭ за последние дни продолжили инспектировать части &lt;...&gt; ЗАЭС — они не увидели никаких мин или взрывчатых веществ", — говорится в публикации.Представители агентства также подтвердили, что на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС нет проблем с ядерной безопасностью.На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил со ссылкой на доклад разведки, что Россия якобы рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это обвинение бредом, а постпред при ООН Василий Небензя призвал западных покровителей киевского режима не дать ему организовать катастрофу на атомной станции. Он отметил также, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, которая побывала на ЗАЭС, несмотря на все препоны со стороны Украины.Агентство, со своей стороны, запросило дополнительный доступ на площадку ЗАЭС. Эксперты проверили территорию у большого пруда-охладителя и не обнаружили мин или взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230708/makron-1882994788.html
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магатэ, россия, энергодар, владимир зеленский, рафаэль гросси, запорожская аэс, сергей лавров, чернобыльская аэс
МАГАТЭ, Россия, Энергодар, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Сергей Лавров, Чернобыльская АЭС
В МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ

В МАГАТЭ заявили, что эксперты не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили взрывчатых веществ на территории Запорожской АЭС, сообщается в релизе со ссылкой на главу организации Рафаэля Гросси.
"Эксперты МАГАТЭ за последние дни продолжили инспектировать части <...> ЗАЭС — они не увидели никаких мин или взрывчатых веществ", — говорится в публикации.
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Представители агентства также подтвердили, что на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС нет проблем с ядерной безопасностью.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил со ссылкой на доклад разведки, что Россия якобы рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это обвинение бредом, а постпред при ООН Василий Небензя призвал западных покровителей киевского режима не дать ему организовать катастрофу на атомной станции. Он отметил также, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, которая побывала на ЗАЭС, несмотря на все препоны со стороны Украины.
Агентство, со своей стороны, запросило дополнительный доступ на площадку ЗАЭС. Эксперты проверили территорию у большого пруда-охладителя и не обнаружили мин или взрывчатых веществ.
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