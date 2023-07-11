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Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта - РИА Новости, 11.07.2023
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Культура
 
16:43 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/znamenitosti-1883515347.html
Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта
Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта - РИА Новости, 11.07.2023
Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта
Бывшая инвестиционная компания Анджелины Джоли Nouvel обвинила Брэда Питта в попытке удержания контроля над винной компанией Chateau Miraval путем... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:43
2023-07-11T16:43
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брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывшая инвестиционная компания Анджелины Джоли Nouvel обвинила Брэда Питта в попытке удержания контроля над винной компанией Chateau Miraval путем "разграбления" и "зачистки". Бизнесом звезда Голливуда владел вместе с бывшей супругой. Об этом пишет CNN со ссылкой на судебный иск.Nouvel требует по меньшей мере 350 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.&quot;Питт растратил активы компании, потратив миллионы на тщетные проекты, в том числе более одного миллиона долларов на ремонт бассейна, четыре раза возводил и переделывал лестницу. Миллионы ушли на восстановление студии звукозаписи&quot;, — CNN цитирует судебные документы.Адвокаты Nouvel, утверждает СМИ, настаивают в иске на том, что "неправомерное поведение" Питта усугубилось после того, как Джоли продала акции фирмы дочерней компании Stoli Group. Владелец последней — российский миллиардер Юрий Шефлер. Джоли и Питт приобрели винодельческое хозяйство Chateau Miraval, включающее замок и виноградники на юге Франции, в 2008 году. В 2016-м Анджелина подала на развод.В феврале 2022 года Питт подал в суд на Джоли, обвинив бывшую жену в тайной продаже винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Актер утверждал, что его бывшая возлюбленная не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. В сентябре того же года издание Daily Mail сообщило, что компания Nouvel подала иск на 250 миллионов долларов против бывшего мужа актрисы, обвиняя его в том, что якобы "украл" у нее их французский бизнес и в тайне перевел активы на друзей и тщеславные проекты. Ранее сообщалось, что дети Алена Делона обвинили в жестокости его сиделку.
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новости культуры, знаменитости, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Брэд Питт (Уильям Бредли), Анджелина Джоли (Войт)
Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта

Бывшая компания Джоли подала иск на Питта из-за якобы разграбления активов

© AP Photo / Joel RyanАктер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Joel Ryan
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывшая инвестиционная компания Анджелины Джоли Nouvel обвинила Брэда Питта в попытке удержания контроля над винной компанией Chateau Miraval путем "разграбления" и "зачистки". Бизнесом звезда Голливуда владел вместе с бывшей супругой. Об этом пишет CNN со ссылкой на судебный иск.
Nouvel требует по меньшей мере 350 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Анджелина Джоли
 Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Анджелина Джоли
«

"Питт растратил активы компании, потратив миллионы на тщетные проекты, в том числе более одного миллиона долларов на ремонт бассейна, четыре раза возводил и переделывал лестницу. Миллионы ушли на восстановление студии звукозаписи", — CNN цитирует судебные документы.

Адвокаты Nouvel, утверждает СМИ, настаивают в иске на том, что "неправомерное поведение" Питта усугубилось после того, как Джоли продала акции фирмы дочерней компании Stoli Group. Владелец последней — российский миллиардер Юрий Шефлер.
Джоли и Питт приобрели винодельческое хозяйство Chateau Miraval, включающее замок и виноградники на юге Франции, в 2008 году. В 2016-м Анджелина подала на развод.
В феврале 2022 года Питт подал в суд на Джоли, обвинив бывшую жену в тайной продаже винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Актер утверждал, что его бывшая возлюбленная не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. В сентябре того же года издание Daily Mail сообщило, что компания Nouvel подала иск на 250 миллионов долларов против бывшего мужа актрисы, обвиняя его в том, что якобы "украл" у нее их французский бизнес и в тайне перевел активы на друзей и тщеславные проекты.
Ранее сообщалось, что дети Алена Делона обвинили в жестокости его сиделку.
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