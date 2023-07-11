Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта
Бывшая компания Джоли подала иск на Питта из-за якобы разграбления активов
© AP Photo / Joel RyanАктер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
© AP Photo / Joel Ryan
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывшая инвестиционная компания Анджелины Джоли Nouvel обвинила Брэда Питта в попытке удержания контроля над винной компанией Chateau Miraval путем "разграбления" и "зачистки". Бизнесом звезда Голливуда владел вместе с бывшей супругой. Об этом пишет CNN со ссылкой на судебный иск.
Nouvel требует по меньшей мере 350 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.
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"Питт растратил активы компании, потратив миллионы на тщетные проекты, в том числе более одного миллиона долларов на ремонт бассейна, четыре раза возводил и переделывал лестницу. Миллионы ушли на восстановление студии звукозаписи", — CNN цитирует судебные документы.
Адвокаты Nouvel, утверждает СМИ, настаивают в иске на том, что "неправомерное поведение" Питта усугубилось после того, как Джоли продала акции фирмы дочерней компании Stoli Group. Владелец последней — российский миллиардер Юрий Шефлер.
Джоли и Питт приобрели винодельческое хозяйство Chateau Miraval, включающее замок и виноградники на юге Франции, в 2008 году. В 2016-м Анджелина подала на развод.
В феврале 2022 года Питт подал в суд на Джоли, обвинив бывшую жену в тайной продаже винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Актер утверждал, что его бывшая возлюбленная не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. В сентябре того же года издание Daily Mail сообщило, что компания Nouvel подала иск на 250 миллионов долларов против бывшего мужа актрисы, обвиняя его в том, что якобы "украл" у нее их французский бизнес и в тайне перевел активы на друзей и тщеславные проекты.
Ранее сообщалось, что дети Алена Делона обвинили в жестокости его сиделку.