https://ria.ru/20230711/znamenitosti-1883515347.html

Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта

Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта - РИА Новости, 11.07.2023

Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта

Бывшая инвестиционная компания Анджелины Джоли Nouvel обвинила Брэда Питта в попытке удержания контроля над винной компанией Chateau Miraval путем... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:43

2023-07-11T16:43

2023-07-11T16:43

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывшая инвестиционная компания Анджелины Джоли Nouvel обвинила Брэда Питта в попытке удержания контроля над винной компанией Chateau Miraval путем "разграбления" и "зачистки". Бизнесом звезда Голливуда владел вместе с бывшей супругой. Об этом пишет CNN со ссылкой на судебный иск.Nouvel требует по меньшей мере 350 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба."Питт растратил активы компании, потратив миллионы на тщетные проекты, в том числе более одного миллиона долларов на ремонт бассейна, четыре раза возводил и переделывал лестницу. Миллионы ушли на восстановление студии звукозаписи", — CNN цитирует судебные документы.Адвокаты Nouvel, утверждает СМИ, настаивают в иске на том, что "неправомерное поведение" Питта усугубилось после того, как Джоли продала акции фирмы дочерней компании Stoli Group. Владелец последней — российский миллиардер Юрий Шефлер. Джоли и Питт приобрели винодельческое хозяйство Chateau Miraval, включающее замок и виноградники на юге Франции, в 2008 году. В 2016-м Анджелина подала на развод.В феврале 2022 года Питт подал в суд на Джоли, обвинив бывшую жену в тайной продаже винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Актер утверждал, что его бывшая возлюбленная не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. В сентябре того же года издание Daily Mail сообщило, что компания Nouvel подала иск на 250 миллионов долларов против бывшего мужа актрисы, обвиняя его в том, что якобы "украл" у нее их французский бизнес и в тайне перевел активы на друзей и тщеславные проекты. Ранее сообщалось, что дети Алена Делона обвинили в жестокости его сиделку.

https://ria.ru/20230706/znamenitosti-1882359717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

новости культуры, знаменитости, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)