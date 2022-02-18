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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220218/sud-1773466399.html
СМИ: Брэд Питт подал в суд на Джоли за продажу части бизнеса россиянину
СМИ: Брэд Питт подал в суд на Джоли за продажу части бизнеса россиянину - РИА Новости, 18.02.2022
СМИ: Брэд Питт подал в суд на Джоли за продажу части бизнеса россиянину
Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:48
2022-02-18T05:19
культура
в мире
франция
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому предпринимателю, сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.В июле 2021 года сообщалось, что Джоли подала судебный иск с просьбой отменить временный запрет на продажу совместных с Питтом активов. В частности, актриса хотела выставить на продажу свою долю в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции.В сентябре Питт разрешил экс-супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже через месяц Питт, по его словам, был шокирован, узнав, что половина винодельческого хозяйства была приобретена филиалом компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.Питт утверждает, что Джоли не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Актер жалуется, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней, пишет издание.Актер просит суд аннулировать сделку. Он также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.
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в мире, франция, сша
03:48 18.02.2022 (обновлено: 05:19 18.02.2022)
 
СМИ: Брэд Питт подал в суд на Джоли за продажу части бизнеса россиянину

TMZ: Брэд Питт подал в суд на Джоли, продавшую долю в винодельне российскому бизнесмену

© AP Photo / Invision/Joel Ryan Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт
Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому предпринимателю, сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.
В июле 2021 года сообщалось, что Джоли подала судебный иск с просьбой отменить временный запрет на продажу совместных с Питтом активов. В частности, актриса хотела выставить на продажу свою долю в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции.
В сентябре Питт разрешил экс-супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже через месяц Питт, по его словам, был шокирован, узнав, что половина винодельческого хозяйства была приобретена филиалом компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.
Питт утверждает, что Джоли не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Актер жалуется, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней, пишет издание.
Актер просит суд аннулировать сделку. Он также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.
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