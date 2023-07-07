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Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость - РИА Новости, 07.07.2023
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Культура
 
15:09 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882767509.html
Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость
Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость - РИА Новости, 07.07.2023
Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость
Дети Алена Делона обвинили присматривающую за ним 66-летнюю японку Хироми Роллин в жестком обращении с 87-летним актером. Прокуратура уже приступила к проверке, РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:09
2023-07-07T15:09
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Дети Алена Делона обвинили присматривающую за ним 66-летнюю японку Хироми Роллин в жестком обращении с 87-летним актером. Прокуратура уже приступила к проверке, пишет BFMTV.Роллин якобы изолировала артиста от общения с близкими, контролировала его телефонные разговоры и переписки. Со временем, как утверждает издание, Хироми стала агрессивнее, злоупотребляла проблемами со здоровьем Делона и плохо относилась к его собаке.Сын Делона Энтони уверяет, что за два года ситуация на столько ухудшилась, что актер попросил компаньонку уехать из его дома. Роллин обвинения в свой адрес отрицает и собирается подать жалобу на детей французского актера. В 2017 году Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино. В 2019 году он перенес сердечный приступ и инсульт. Ранее стало известно, что режиссера Александра Митту перевели из реанимации в неврологию
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новости культуры, знаменитости, звезды, ален делон
Новости культуры, Культура, Знаменитости, звезды, Ален Делон
Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость

Прокуратура начала расследование после обвинений детей Делона в адрес его сиделки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк72-й Каннский кинофестиваль. День шестой
72-й Каннский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Дети Алена Делона обвинили присматривающую за ним 66-летнюю японку Хироми Роллин в жестком обращении с 87-летним актером. Прокуратура уже приступила к проверке, пишет BFMTV.
Роллин якобы изолировала артиста от общения с близкими, контролировала его телефонные разговоры и переписки. Со временем, как утверждает издание, Хироми стала агрессивнее, злоупотребляла проблемами со здоровьем Делона и плохо относилась к его собаке.
Сын Делона Энтони уверяет, что за два года ситуация на столько ухудшилась, что актер попросил компаньонку уехать из его дома.
Роллин обвинения в свой адрес отрицает и собирается подать жалобу на детей французского актера.
В 2017 году Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино. В 2019 году он перенес сердечный приступ и инсульт.
Ранее стало известно, что режиссера Александра Митту перевели из реанимации в неврологию
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6 июля, 03:00
 
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