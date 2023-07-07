https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882767509.html

Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость

Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость - РИА Новости, 07.07.2023

Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость

Дети Алена Делона обвинили присматривающую за ним 66-летнюю японку Хироми Роллин в жестком обращении с 87-летним актером. Прокуратура уже приступила к проверке, РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:09

2023-07-07T15:09

2023-07-07T15:09

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Дети Алена Делона обвинили присматривающую за ним 66-летнюю японку Хироми Роллин в жестком обращении с 87-летним актером. Прокуратура уже приступила к проверке, пишет BFMTV.Роллин якобы изолировала артиста от общения с близкими, контролировала его телефонные разговоры и переписки. Со временем, как утверждает издание, Хироми стала агрессивнее, злоупотребляла проблемами со здоровьем Делона и плохо относилась к его собаке.Сын Делона Энтони уверяет, что за два года ситуация на столько ухудшилась, что актер попросил компаньонку уехать из его дома. Роллин обвинения в свой адрес отрицает и собирается подать жалобу на детей французского актера. В 2017 году Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино. В 2019 году он перенес сердечный приступ и инсульт. Ранее стало известно, что режиссера Александра Митту перевели из реанимации в неврологию

https://ria.ru/20230706/znamenitosti-1882359717.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, ален делон