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В Боткинской больнице сообщили о состоянии режиссера Митты - РИА Новости, 06.07.2023
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Культура
 
11:46 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/mitta-1882539102.html
В Боткинской больнице сообщили о состоянии режиссера Митты
В Боткинской больнице сообщили о состоянии режиссера Митты - РИА Новости, 06.07.2023
В Боткинской больнице сообщили о состоянии режиссера Митты
Состояние режиссера Александра Митты улучшилось, и сейчас оно средней тяжести, его перевели из реанимации в неврологическое отделение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:46
2023-07-06T11:46
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Состояние режиссера Александра Митты улучшилось, и сейчас оно средней тяжести, его перевели из реанимации в неврологическое отделение, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице. С понедельника Митта находится в Боткинской больнице, он попал туда в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. В среду его сын Евгений Митта сообщил РИА Новости, что режиссера должны выписать из больницы на следующей неделе. "Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
https://ria.ru/20230705/mitta-1882404371.html
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россия, москва, ссср, александр митта (рабинович), михаил ромм, алексей салтыков, вгик, культура
Культура, Россия, Москва, СССР, Александр Митта (Рабинович), Михаил Ромм, Алексей Салтыков, ВГИК, Культура
В Боткинской больнице сообщили о состоянии режиссера Митты

В Боткинской больнице сообщили, что режиссера Митту перевели из реанимации в неврологию

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАлександр Митта
Александр Митта - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Александр Митта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Состояние режиссера Александра Митты улучшилось, и сейчас оно средней тяжести, его перевели из реанимации в неврологическое отделение, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
С понедельника Митта находится в Боткинской больнице, он попал туда в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. В среду его сын Евгений Митта сообщил РИА Новости, что режиссера должны выписать из больницы на следующей неделе.
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Режиссера Александра Митту собираются выписать из больницы
5 июля, 16:23
"Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
Кинорежиссер, сценарист, актер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Биография Александра Митты
28 марта, 02:04
 
КультураРоссияМоскваСССРАлександр Митта (Рабинович)Михаил РоммАлексей СалтыковВГИККультура
 
 
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