https://ria.ru/20230706/mitta-1882539102.html
В Боткинской больнице сообщили о состоянии режиссера Митты
В Боткинской больнице сообщили о состоянии режиссера Митты - РИА Новости, 06.07.2023
В Боткинской больнице сообщили о состоянии режиссера Митты
Состояние режиссера Александра Митты улучшилось, и сейчас оно средней тяжести, его перевели из реанимации в неврологическое отделение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:46
2023-07-06T11:46
2023-07-06T11:46
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Состояние режиссера Александра Митты улучшилось, и сейчас оно средней тяжести, его перевели из реанимации в неврологическое отделение, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице. С понедельника Митта находится в Боткинской больнице, он попал туда в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. В среду его сын Евгений Митта сообщил РИА Новости, что режиссера должны выписать из больницы на следующей неделе. "Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
https://ria.ru/20230705/mitta-1882404371.html
https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html
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В Боткинской больнице сообщили о состоянии режиссера Митты
В Боткинской больнице сообщили, что режиссера Митту перевели из реанимации в неврологию