https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883562145.html

СМИ: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать коммюнике

СМИ: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать коммюнике - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать коммюнике

Президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому, пытается убедить лидеров стран НАТО изменить итоговое заявление начавшегося в Вильнюсе саммита, пишет... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:45

2023-07-11T16:45

2023-07-11T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому, пытается убедить лидеров стран НАТО изменить итоговое заявление начавшегося в Вильнюсе саммита, пишет Guardian со ссылкой на источники в альянсе."Как заявили источники в НАТО, они полагают, что украинский лидер участвует в жесткой публичной дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду", — говорится в публикации.Двухдневный саммит НАТО открылся сегодня в Вильнюсе.Генсек альянса Йенс Столтенберг последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Однако накануне встречи он признался, что страны все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.Зеленский сегодня в своих соцсетях назвал абсурдным тот факт, что нет никаких временных рамок для принятия Украины в альянс. Как написала накануне газета The New York Times со ссылкой на чиновников, члены НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине в ходе саммита. При этом, по данным издания, речи о приглашении точно не идет.Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит.В Кремле подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр