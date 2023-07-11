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СМИ: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать коммюнике - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 11.07.2023 (обновлено: 18:16 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883562145.html
СМИ: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать коммюнике
СМИ: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать коммюнике - РИА Новости, 11.07.2023
СМИ: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать коммюнике
Президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому, пытается убедить лидеров стран НАТО изменить итоговое заявление начавшегося в Вильнюсе саммита, пишет... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:45
2023-07-11T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому, пытается убедить лидеров стран НАТО изменить итоговое заявление начавшегося в Вильнюсе саммита, пишет Guardian со ссылкой на источники в альянсе.&quot;Как заявили источники в НАТО, они полагают, что украинский лидер участвует в жесткой публичной дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду&quot;, — говорится в публикации.Двухдневный саммит НАТО открылся сегодня в Вильнюсе.Генсек альянса Йенс Столтенберг последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Однако накануне встречи он признался, что страны все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.Зеленский сегодня в своих соцсетях назвал абсурдным тот факт, что нет никаких временных рамок для принятия Украины в альянс. Как написала накануне газета The New York Times со ссылкой на чиновников, члены НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине в ходе саммита. При этом, по данным издания, речи о приглашении точно не идет.Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит.В Кремле подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать коммюнике

Guardian: Зеленский, вероятно, уговаривает страны НАТО переписать итоговое заявление

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому, пытается убедить лидеров стран НАТО изменить итоговое заявление начавшегося в Вильнюсе саммита, пишет Guardian со ссылкой на источники в альянсе.
«

"Как заявили источники в НАТО, они полагают, что украинский лидер участвует в жесткой публичной дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду", — говорится в публикации.

Двухдневный саммит НАТО открылся сегодня в Вильнюсе.
Генсек альянса Йенс Столтенберг последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Однако накануне встречи он признался, что страны все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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Зеленский сегодня в своих соцсетях назвал абсурдным тот факт, что нет никаких временных рамок для принятия Украины в альянс.
Как написала накануне газета The New York Times со ссылкой на чиновников, члены НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине в ходе саммита. При этом, по данным издания, речи о приглашении точно не идет.
Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит.
В Кремле подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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