https://ria.ru/20230711/vtb-1883522632.html

ВТБ: спрос на кредиты по "Программе 1764" вырос в 2,5 раза

ВТБ: спрос на кредиты по "Программе 1764" вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 11.07.2023

ВТБ: спрос на кредиты по "Программе 1764" вырос в 2,5 раза

ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса за первые пять месяцев 2023 года 64,5 миллиарда рублей в рамках 1,7 тысячи соглашений, заключенных по программе... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:32

2023-07-11T14:32

2023-07-11T14:32

россия

втб

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса за первые пять месяцев 2023 года 64,5 миллиарда рублей в рамках 1,7 тысячи соглашений, заключенных по программе льготного кредитования МСП (Программа 1764). Это в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года по объему выдач и на 80% − по числу соглашений. Кредитный портфель банка по программе с начала года вырос на 12% и превысил 175 миллиардов рублей. Наибольший объем выданных кредитов по программе зафиксирован в обрабатывающем производстве – 31,7 миллиарда рублей. На втором месте − предприятия транспортировки и хранения, которые привлекли 12,2 миллиарда рублей. Более 5 миллиардов рублей получили компании торговли, 3,5 миллиарда рублей – клиенты из гостиничного бизнеса и сферы общественного питания, такую же сумму – предприятия строительной отрасли. По объемам выдач лидирует Москва и Московская область, где финансовая поддержка МСП по программе превысила 11,6 миллиарда рублей. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (5,2 миллиарда рублей), Астраханская область (2,4 миллиарда рублей), Нижегородская область (2,4 миллиарда рублей) и Алтайский край (2,3 миллиарда рублей). "Программа 1764 Минэкономразвития сегодня выступает самым массовым инструментом господдержки. Мы видим уверенный рост спроса на участие в программе среди клиентов и планируем наращивать число получателей и объемы поддержки, в том числе за счет цифровизации процесса выдачи таких кредитов", − прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. Предприниматели – субъекты МСП могут получить кредит по "Программе 1764" на оборотные цели на срок до 3 лет (льготный период – 1 год) и на инвестиционные цели на срок до 10 лет (льготный период – 5 лет), а также на рефинансирование и на развитие предпринимательской деятельности. Максимальная ставка для кредитов на инвестиционные, оборотные цели и на рефинансирование рассчитывается по формуле "ключевая ставка ЦБ + 2,75%" и сегодня составляет до 10,25% годовых. Для целей развития предпринимательской деятельности ставка рассчитывается по формуле "ключевая ставка ЦБ + 3,5%". Максимальная сумма кредита может достигать 2 миллиардов рублей. Помимо залога имущества, в качестве обеспечения по кредиту может быть оформлено поручительство фондов поддержки малого предпринимательства, зонтичные поручительства и гарантии Корпорации МСП. ВТБ также предоставляет льготные кредиты в рамках совмещенной "Программы 1764" и программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. В рамках программы клиенты приоритетных отраслей могут получить инвесткредиты по льготной ставке до 2,5% для средних предприятий и до 4% для микро- и малых предприятий на срок до 10 лет. Льготная ставка действует в течение 5 лет.

https://ria.ru/20230710/faktoring-1883227134.html

https://realty.ria.ru/20230710/kredity-1883193370.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб