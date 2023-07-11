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Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 11.07.2023 (обновлено: 18:25 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/vsu-1883589169.html
Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений
Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений
Украинские войска не достигли цели контрнаступления ни на одном из направлений, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:08
2023-07-11T18:25
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
киев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска не достигли цели контрнаступления ни на одном из направлений, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу."В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг", - сказал он, говоря об украинском контрнаступлении.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
https://ria.ru/20230624/razocharovanie-1880113130.html
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сергей шойгу, россия, киев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений

Глава Минобороны Шойгу: в целом, ни на одном из направлений Украина не достигла целей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска не достигли цели контрнаступления ни на одном из направлений, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг", - сказал он, говоря об украинском контрнаступлении.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияКиевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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