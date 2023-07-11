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Лидер Чехии считает, что окно для наступления ВСУ закроется к концу года - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/vsu-1883539318.html
Лидер Чехии считает, что окно для наступления ВСУ закроется к концу года
Лидер Чехии считает, что окно для наступления ВСУ закроется к концу года - РИА Новости, 11.07.2023
Лидер Чехии считает, что окно для наступления ВСУ закроется к концу года
Украине, вероятно, придется вести переговоры с Россией на основе успехов, достигнутых к концу этого года, на это указывают текущие политические и военные... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:32
2023-07-11T15:32
специальная военная операция на украине
украина
петр павел
россия
вооруженные силы украины
в мире
чехия
нато
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ПРАГА, 11 июл – РИА Новости. Украине, вероятно, придется вести переговоры с Россией на основе успехов, достигнутых к концу этого года, на это указывают текущие политические и военные обстоятельства, заявил во вторник в Вильнюсе, на полях саммита НАТО, президент Чехии Петр Павел. "По словам Павела, необходимо "реалистично" воспринимать то обстоятельство, что окно возможностей для украинских территориальных завоеваний более или менее закроется к концу года", - сообщает агентство ЧТК. При этом Павел отметил успехи контрнаступления ВСУ. "Украина потихоньку собирает территорию, они (украинцы), наверное, все еще ищут слабые места в российской обороне. Они до сих пор не подключили те значительные силы, которые подготовили", - цитирует агентство слова чешского президента. По словам Павела, российская сторона успела подготовить оборонительные рубежи и имеет превосходство в воздухе. Однако украинцы "гораздо более мотивированы" и "оснащены лучшей техникой", но им не хватает боеприпасов и авиации, чтобы "быть действительно эффективными", утверждает президент. Как считает Павел, у ВСУ остается мало времени для продвижения линии фронта не только потому, что с наступлением зимы будет сложнее, но и из-за предстоящих выборов в США, России и на самой Украине, сообщило агентство. "Мы увидим дальнейшее снижение готовности массивно поддержать Украину дополнительным вооружением. Так что все эти обстоятельства, вероятно, поведут к тому, что то, что будет достигнуто к концу года, станет отправной точкой для (мирных) переговоров", - привело агентство слова Павела. Чешский лидер считает, что, помимо боеприпасов и военной техники, Украине также необходимы "поддержка и уверенность" - речь о будущем вступлении в НАТО. По словам Павла, союзники могут укрепить боевой дух украинцев, пообещав начать процесс присоединения сразу после окончания боевых действий, отметило ЧТК. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883093117.html
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украина, петр павел, россия, вооруженные силы украины, в мире, чехия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Петр Павел, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Чехия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лидер Чехии считает, что окно для наступления ВСУ закроется к концу года

Павел: Украине придется вести переговоры с позиций, которых она достигнет к концу года

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 11 июл – РИА Новости. Украине, вероятно, придется вести переговоры с Россией на основе успехов, достигнутых к концу этого года, на это указывают текущие политические и военные обстоятельства, заявил во вторник в Вильнюсе, на полях саммита НАТО, президент Чехии Петр Павел.
"По словам Павела, необходимо "реалистично" воспринимать то обстоятельство, что окно возможностей для украинских территориальных завоеваний более или менее закроется к концу года", - сообщает агентство ЧТК.
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9 июля, 13:06
При этом Павел отметил успехи контрнаступления ВСУ. "Украина потихоньку собирает территорию, они (украинцы), наверное, все еще ищут слабые места в российской обороне. Они до сих пор не подключили те значительные силы, которые подготовили", - цитирует агентство слова чешского президента.
По словам Павела, российская сторона успела подготовить оборонительные рубежи и имеет превосходство в воздухе. Однако украинцы "гораздо более мотивированы" и "оснащены лучшей техникой", но им не хватает боеприпасов и авиации, чтобы "быть действительно эффективными", утверждает президент.
Как считает Павел, у ВСУ остается мало времени для продвижения линии фронта не только потому, что с наступлением зимы будет сложнее, но и из-за предстоящих выборов в США, России и на самой Украине, сообщило агентство.
"Мы увидим дальнейшее снижение готовности массивно поддержать Украину дополнительным вооружением. Так что все эти обстоятельства, вероятно, поведут к тому, что то, что будет достигнуто к концу года, станет отправной точкой для (мирных) переговоров", - привело агентство слова Павела.
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Чешский лидер считает, что, помимо боеприпасов и военной техники, Украине также необходимы "поддержка и уверенность" - речь о будущем вступлении в НАТО. По словам Павла, союзники могут укрепить боевой дух украинцев, пообещав начать процесс присоединения сразу после окончания боевых действий, отметило ЧТК.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
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Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
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Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
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