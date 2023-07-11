https://ria.ru/20230711/vsu-1883539318.html

Лидер Чехии считает, что окно для наступления ВСУ закроется к концу года

Лидер Чехии считает, что окно для наступления ВСУ закроется к концу года - РИА Новости, 11.07.2023

Лидер Чехии считает, что окно для наступления ВСУ закроется к концу года

Украине, вероятно, придется вести переговоры с Россией на основе успехов, достигнутых к концу этого года, на это указывают текущие политические и военные... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:32

2023-07-11T15:32

2023-07-11T15:32

специальная военная операция на украине

украина

петр павел

россия

вооруженные силы украины

в мире

чехия

нато

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ПРАГА, 11 июл – РИА Новости. Украине, вероятно, придется вести переговоры с Россией на основе успехов, достигнутых к концу этого года, на это указывают текущие политические и военные обстоятельства, заявил во вторник в Вильнюсе, на полях саммита НАТО, президент Чехии Петр Павел. "По словам Павела, необходимо "реалистично" воспринимать то обстоятельство, что окно возможностей для украинских территориальных завоеваний более или менее закроется к концу года", - сообщает агентство ЧТК. При этом Павел отметил успехи контрнаступления ВСУ. "Украина потихоньку собирает территорию, они (украинцы), наверное, все еще ищут слабые места в российской обороне. Они до сих пор не подключили те значительные силы, которые подготовили", - цитирует агентство слова чешского президента. По словам Павела, российская сторона успела подготовить оборонительные рубежи и имеет превосходство в воздухе. Однако украинцы "гораздо более мотивированы" и "оснащены лучшей техникой", но им не хватает боеприпасов и авиации, чтобы "быть действительно эффективными", утверждает президент. Как считает Павел, у ВСУ остается мало времени для продвижения линии фронта не только потому, что с наступлением зимы будет сложнее, но и из-за предстоящих выборов в США, России и на самой Украине, сообщило агентство. "Мы увидим дальнейшее снижение готовности массивно поддержать Украину дополнительным вооружением. Так что все эти обстоятельства, вероятно, поведут к тому, что то, что будет достигнуто к концу года, станет отправной точкой для (мирных) переговоров", - привело агентство слова Павела. Чешский лидер считает, что, помимо боеприпасов и военной техники, Украине также необходимы "поддержка и уверенность" - речь о будущем вступлении в НАТО. По словам Павла, союзники могут укрепить боевой дух украинцев, пообещав начать процесс присоединения сразу после окончания боевых действий, отметило ЧТК. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230709/ukraina-1883093117.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883389731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, петр павел, россия, вооруженные силы украины, в мире, чехия, нато, ситуация в днр и лнр