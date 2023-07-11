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Эрдоган и Байден провели встречу в Вильнюсе

Эрдоган и Байден провели встречу в Вильнюсе - РИА Новости, 11.07.2023

Эрдоган и Байден провели встречу в Вильнюсе

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден провели встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передал телеканал A Haber. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:10

2023-07-11T20:10

2023-07-11T20:10

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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден провели встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передал телеканал A Haber. В протокольной части встречи Эрдоган заявил, что настало время для консультаций с США в рамках стратегического механизма на уровне глав государств. Он отметил, что рассматривает встречу с президентом США Джо Байденом в рамках саммита НАТО в качестве первого шага к этому. Президент Турции поблагодарил Байдена за телефонный звонок с поздравлениями с переизбранием и добавил: "Я считаю, что сейчас настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши предыдущие встречи были чем-то вроде разминки, а сейчас мы начинаем новый процесс", приводит слова Эрдогана агентство Anadolu. На встрече Эрдогана с Байденом с турецкой стороны присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель управления по коммуникациям президента Фахреттин Алтун, глава оборонной промышленности Халук Гёргюн и главный советник президента, посол Акиф Чагатай Кылыч.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

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турция

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в мире, сша, турция, вильнюс, реджеп тайип эрдоган, джо байден, хакан фидан, нато